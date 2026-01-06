Curso de idioma com preços populares abre matrículas em Salvador

Uneb - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Quem deseja aprender inglês ou espanhol pagando pouco já pode garantir vaga em novas turmas que serão abertas pela Associação de Ex-Alunos da Universidade do Estado da Bahia (Unex), em Salvador. As inscrições começam nesta quinta-feira, 8, e seguem até 31 de janeiro.

Os cursos são direcionados para adultos e adolescentes a partir de 11 anos e contam com turmas em vários turnos, inclusive aos sábados. O estudante ainda pode escolher entre aulas virtuais, ao vivo com o professor, ou participar presencialmente no Shopping Cabula Master, em frente ao Campus I da UNEB.

O valor do curso é de R$ 570 por semestre, com possibilidade de pagamento em até cinco parcelas. Quem já tem conhecimento do idioma pode fazer um teste de nivelamento gratuito antes de fechar a matrícula. O agendamento é feito pelos contatos da Unex:

📧 [email protected]

📱 (71) 99294-1240 | (71) 99206-4676

As matrículas podem ser feitas via WhatsApp ou presencialmente, na sede da associação, no Campus I da UNEB, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. As aulas começam a partir de 6 de fevereiro e o número de vagas é limitado.

60 bolsas integrais

Além do valor acessível, a Unex vai oferecer 60 bolsas de estudo que cobrem 100% do curso. Podem concorrer:

✔ estudantes da UNEB

✔ ex-alunos filiados à Unex

✔ servidores técnico-administrativos da universidade

As inscrições para as bolsas acontecem entre 19 e 30 de janeiro, e o edital está disponível no perfil @unex.uneb no Instagram.