INGLÊS E ESPANHOL
Curso de idioma com preços populares abre matrículas em Salvador
Os cursos oferecem diferentes opções de dias e turnos, inclusive aos sábados
Por Leilane Teixeira
Quem deseja aprender inglês ou espanhol pagando pouco já pode garantir vaga em novas turmas que serão abertas pela Associação de Ex-Alunos da Universidade do Estado da Bahia (Unex), em Salvador. As inscrições começam nesta quinta-feira, 8, e seguem até 31 de janeiro.
Os cursos são direcionados para adultos e adolescentes a partir de 11 anos e contam com turmas em vários turnos, inclusive aos sábados. O estudante ainda pode escolher entre aulas virtuais, ao vivo com o professor, ou participar presencialmente no Shopping Cabula Master, em frente ao Campus I da UNEB.
O valor do curso é de R$ 570 por semestre, com possibilidade de pagamento em até cinco parcelas. Quem já tem conhecimento do idioma pode fazer um teste de nivelamento gratuito antes de fechar a matrícula. O agendamento é feito pelos contatos da Unex:
📧 [email protected]
📱 (71) 99294-1240 | (71) 99206-4676
As matrículas podem ser feitas via WhatsApp ou presencialmente, na sede da associação, no Campus I da UNEB, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. As aulas começam a partir de 6 de fevereiro e o número de vagas é limitado.
60 bolsas integrais
Além do valor acessível, a Unex vai oferecer 60 bolsas de estudo que cobrem 100% do curso. Podem concorrer:
✔ estudantes da UNEB
✔ ex-alunos filiados à Unex
✔ servidores técnico-administrativos da universidade
As inscrições para as bolsas acontecem entre 19 e 30 de janeiro, e o edital está disponível no perfil @unex.uneb no Instagram.
