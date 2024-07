Uneb abre vagas para cursos de idiomas a preços populares; confira

Matrícula poderá ser realizada no campus da Uneb no Cabula - Foto: Divulgação

A Unex (associação de ex-alunos da Universidade do Estado da Bahia) abre, a partir da próxima segunda-feira, 15, matrículas para cursos de inglês e espanhol, a preços populares. As oportunidades são para adultos e adolescentes de 11 a 15 anos, com opções diversas de dias e horários, inclusive aos sábados.

O período para recebimento das inscrições segue até o dia 8 de agosto, mas está condicionado à disponibilidade de vagas. O aluno ainda poderá escolher entre a modalidade remota, com aulas ao vivo e em contato direto com o professor, e a presencial, com aulas no Shopping Cabula Master, em frente ao campus da Uneb no bairro do Cabula, em Salvador.

O valor de cada curso, que pode ser parcelado em até cinco vezes, é de R$ 520 para as turmas remotas e de R$ 570 para as turmas presenciais. O material didático é opcional e vendido separadamente, com validade para dois semestres.

Caso o aluno não seja iniciante, é possível realizar um teste de nivelamento, antes da efetivação da matrícula. Para agendar o teste gratuitamente, basta entrar em contato com a Unex por e-mail ([email protected]), Instagram (@unex.uneb) ou WhatsApp (71 99294-1240 e 71 99206-4676).

Além dos canais digitais já citados, as matrículas poderão ser realizadas presencialmente, na sede da Unex, no Campus I da Uneb, próximo à Biblioteca, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. As aulas terão início a partir do dia 09 de agosto, a depender da turma escolhida.

Os cursos são focados nas quatro habilidades comunicativas (fala, escrita, leitura e audição) e se desenvolvem nos níveis introdutório (apenas para inglês), básico, intermediário e avançado.

Os professores que atuam nos cursos possuem graduação em Letras, muitos dos quais egressos da Uneb. Além do suporte pedagógico, os professores possuem materiais e treinamentos periódicos oferecidos pela National Geographic Learning.