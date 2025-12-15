Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Universidades públicas exigirão exame toxicológico na matrícula 2026

Estudantes aprovados deverão apresentar o resultado do exame no ato de ingresso

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

15/12/2025 - 21:25 h
Exame toxicológico
Exame toxicológico -

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) aprovou um pacote de projetos considerados controversos na área da educação, com destaque para o Projeto de Lei nº 235/2019, que visa impor o exame toxicológico como requisito obrigatório para a matrícula em universidades públicas estaduais a partir de 2026.

A medida, de autoria do deputado Jessé Lopes (PL), afeta diretamente a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e demais instituições de ensino superior vinculadas ao sistema estadual, excluindo universidades federais e privadas.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Detalhes da nova exigência

Se o PL for sancionado pelo governador Jorginho Mello (PL), os estudantes aprovados deverão apresentar o resultado do exame no ato de ingresso. O texto aprovado estabelece critérios rigorosos para o procedimento:

  • O exame deve ter sido realizado em até dois meses antes da matrícula.
  • A janela de detecção mínima exigida é de 180 dias, seguindo o padrão de análises toxicológicas de larga escala.
  • O sigilo das informações será integralmente garantido.
  • O estudante terá assegurado o direito à contraprova do resultado.
  • A exigência é válida apenas no momento da matrícula, não sendo repetida ao longo do curso.

A proposta gerou intenso debate entre parlamentares e na esfera acadêmica, levantando questões sobre a legalidade, o impacto no acesso ao ensino superior e a possível natureza discriminatória do critério.

Leia Também:

Enfermeiro é assassinado em motel durante encontro com esposa de PM
Flávio endossa críticas de Zezé Di Camargo ao SBT: "Decepção"
Baiano, ex-lutador do UFC desaparecido após banho de rio é encontrado morto

Próximos passos: dependência da sanção

Apesar da aprovação em plenário, o Projeto de Lei nº 235/2019 e o restante do pacote dependem da sanção do governador Jorginho Mello para se tornarem lei. Caso recebam o aval do Executivo, as novas regras entrarão em vigor a partir do ano de 2026.

A comunidade acadêmica e a sociedade civil aguardam a decisão do governador, que definirá o futuro das políticas de ingresso e monitoramento nas instituições de ensino de Santa Catarina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Exame Toxicológico universidades públicas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Exame toxicológico
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Exame toxicológico
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Exame toxicológico
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Exame toxicológico
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x