HOME > SALVADOR
SALVADOR

Primeira escola afro-centrada do Brasil fecha na Bahia: "Lutamos muito"

Escola encerra atividades após nove anos lutando contra dificuldades financeiras e estruturais

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

08/01/2026 - 16:38 h
Escola pioneira na educação afro-brasileira fecha na Bahia
Escola pioneira na educação afro-brasileira fecha na Bahia -

A escola Maria Felipa, pioneira em educação afro-brasileira no Brasil, decidiu fechar as portas na capital da Bahia, Salvador, cidade com maior população negra do país, nesta quarta-feira, 7.

Após nove anos de funcionamento e R$ 1 milhão investido, as sócias Bárbara e Maju decidiram fechar as portas da escola. Em um comunicado compartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira, 7, elas afirmaram: “Lutamos muito”.

O motivo, de acordo com as mesmas se resumiu a um simples motivo: a escola não conseguia se manter financeiramente apenas com as matrículas dos alunos.

Mesmo com o investimento pessoal, o modelo pessoal não estava sendo sustentável. "Chegamos ao entendimento que, no momento, não é possível darmos continuidade. Esperamos, em outra conjuntura, darmos continuidade neste sonho por aqui", diz a nota.

Dificuldades financeiras

Em um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais, Bárbara Carine explicou que não estavam mais conseguindo cobrir os custos básicos da operação da escola.

"A gente não quer lucro com a Maria Felipa, nunca quisemos. A gente só queria que ela existisse com um propósito acolhedor para todas as existências e para todas as crianças. A gente só queria que a escola existisse e se cobrisse", comentou

Somado a isso, ela comentou que achavam que Salvador seria o melhor lugar para abrir uma escola afro-brasileira, porém no final entenderam que "não foi bem sobre isso".

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Escola afro-brasileira Maria Felipa (@escolamariafelipa)

Futuro da escola Maria Felipa

Agora que a escola Maria Felipa encerrou suas atividades, os planos são para transformá-la em um instituto em Salvador. De acordo com Bárbara, as sócias e a população já estão se mobilizando nos âmbitos burocráticos, financeiros e jurídicos para que isso aconteça.

Nesta quinta-feira, 8, um grupo de pessoas fez um ato em prol do projeto no Porto da Barra.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Bárbara Carine (@uma_intelectual_diferentona)

Ver todas

