Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Tenente reformado da PM da Bahia morre na Itália após sofrer AVC durante viagem

Família relatava entraves burocráticos e aguardava documentação para viabilizar o translado do corpo ao Brasil

Luan Julião

Por Luan Julião

08/01/2026 - 16:24 h
Policial militar reformado Gilmar Santana Leal, de 61 anos
Policial militar reformado Gilmar Santana Leal, de 61 anos -

O policial militar reformado Gilmar Santana Leal, de 61 anos, morreu na Itália após passar quase duas semanas internado em um hospital de Roma. O primeiro-tenente da Polícia Militar da Bahia sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) logo no início de uma viagem pela Europa que fazia ao lado da família. A morte foi confirmada na última terça-feira, 6.

Desde a internação, ocorrida no fim de dezembro, familiares enfrentavam entraves burocráticos para dar andamento ao processo de translado do corpo para o Brasil. A situação veio a público após a esposa de Gilmar, a professora de inglês Bárbara Costa, relatar as dificuldades em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Professora de Inglês (@teacherbarbaraoficial)

Com a repercussão do caso, a família conseguiu avançar no processo nesta quinta-feira, 8. Bárbara informou que obteve o documento oficial que aponta a causa da morte, etapa considerada essencial para que a seguradora dê sequência aos trâmites junto à funerária responsável.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Professora de Inglês (@teacherbarbaraoficial)

Leia Também:

Nova Rodoviária de Salvador vai mesmo resolver trânsito de Salvador?
Rondesp é recebida a tiros por traficantes do BDM no Vale da Muriçoca
Incêndio atinge oficina de carros no Lobato; vídeo

A expectativa é de que o corpo chegue ao Brasil dentro de aproximadamente uma semana. "Hoje, eu fui encaminhada até o Instituto Médico Legal e consegui o documento com a causa morte. Agora, depende da seguradora entrar em contato com a funerária e acreditamos que, em uma semana, a gente consiga trazer Gil de volta para casa", afirmou.

Conhecido pelo apelido de ‘Paulista’, Gilmar Leal era figura bastante conhecida em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. Após a passagem pela Polícia Militar, ele atuava como segurança de personalidades públicas, atividade pela qual era reconhecido na cidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

avc Gilmar Leal polícia militar São Francisco do Conde Segurança translado de corpo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Policial militar reformado Gilmar Santana Leal, de 61 anos
Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

Policial militar reformado Gilmar Santana Leal, de 61 anos
Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

Policial militar reformado Gilmar Santana Leal, de 61 anos
Play

Vídeo: salva-vidas é atingida por carro enquanto pilotava moto na orla

Policial militar reformado Gilmar Santana Leal, de 61 anos
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

x