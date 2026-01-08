Tenente reformado da PM da Bahia morre na Itália após sofrer AVC durante viagem

Policial militar reformado Gilmar Santana Leal, de 61 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O policial militar reformado Gilmar Santana Leal, de 61 anos, morreu na Itália após passar quase duas semanas internado em um hospital de Roma. O primeiro-tenente da Polícia Militar da Bahia sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) logo no início de uma viagem pela Europa que fazia ao lado da família. A morte foi confirmada na última terça-feira, 6.

Desde a internação, ocorrida no fim de dezembro, familiares enfrentavam entraves burocráticos para dar andamento ao processo de translado do corpo para o Brasil. A situação veio a público após a esposa de Gilmar, a professora de inglês Bárbara Costa, relatar as dificuldades em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Com a repercussão do caso, a família conseguiu avançar no processo nesta quinta-feira, 8. Bárbara informou que obteve o documento oficial que aponta a causa da morte, etapa considerada essencial para que a seguradora dê sequência aos trâmites junto à funerária responsável.

A expectativa é de que o corpo chegue ao Brasil dentro de aproximadamente uma semana. "Hoje, eu fui encaminhada até o Instituto Médico Legal e consegui o documento com a causa morte. Agora, depende da seguradora entrar em contato com a funerária e acreditamos que, em uma semana, a gente consiga trazer Gil de volta para casa", afirmou.

Conhecido pelo apelido de ‘Paulista’, Gilmar Leal era figura bastante conhecida em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. Após a passagem pela Polícia Militar, ele atuava como segurança de personalidades públicas, atividade pela qual era reconhecido na cidade.