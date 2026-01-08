Incêndio atinge oficina de carros no Lobato; vídeo

- Foto: Reprodução

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial no bairro Lobato, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 8. O caso aconteceu em uma oficina automotiva.

Ao portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros informou que o local tinha grande concentração de sucatas. A equipe foi acionada e identificaram as chamas no exterior do estabelecimento.

A guarnição efetuou o combate a chamas e posteriormente, realizou o rescaldo, após o fogo ser debelado. Não houve feridos e a corrência foi finalizada no final da manhã.

Também não há informações sobre os danos e cálculo estimado do prejuízo, mas a oficina não ficou completamente destruída.

