PERIGO
Incêndio atinge oficina de carros no Lobato; vídeo
No local, havia grande concentração de sucatas
Por Luiza Nascimento
Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial no bairro Lobato, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 8. O caso aconteceu em uma oficina automotiva.
Ao portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros informou que o local tinha grande concentração de sucatas. A equipe foi acionada e identificaram as chamas no exterior do estabelecimento.
A guarnição efetuou o combate a chamas e posteriormente, realizou o rescaldo, após o fogo ser debelado. Não houve feridos e a corrência foi finalizada no final da manhã.
Também não há informações sobre os danos e cálculo estimado do prejuízo, mas a oficina não ficou completamente destruída.
Veja o vídeo:
