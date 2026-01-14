Polícia Civil encontra corpo que pode ser de adolescente desaparecido

Adolescente está desaparecido desde o dia 19 de dezembro de 2025 - Foto: Reprodução Giro de Notícias

Depois de semanas de buscas intensas em áreas de mata fechada, a Polícia Civil da Bahia localizou, nas primeiras horas desta, quarta-feira, 14, um corpo que pode ser do adolescente Gabriel Dias Santos, de 17 anos, desaparecido há cerca de três semanas. O cadáver foi encontrado enterrado em uma cova rasa, na zona rural de Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

Gabriel estava na cidade desde 19 de dezembro do ano passado, quando saiu de Santa Cruz Cabrália, no sul do estado, para passar o Natal com familiares, no bairro Stela Reis. De acordo com informações da polícia, o jovem foi retirado de sua residência por criminosos e levado para uma área de mata, onde teria sido submetido a um 'tribunal do crime' realizado por integrantes de uma facção que age na região.

Ainda segundo a polícia, o corpo foi esquartejado e partes foram espalhadas e depois reunidas antes de serem enterradas, caracterizando tentativa de ocultação do crime. Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Corpo de Bombeiros Militar participaram da operação, realizando perícia e auxiliando na retirada do corpo devido à dificuldade do terreno.

As investigações conduzidas por policiais civis da Delegacia Territorial de Eunápolis fazem parte de uma ação realizada, nesta terça-feira, 13, na qual equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar entraram em confronto com suspeitos armados. Um dos envolvidos no esquartejamento morreu durante confronto com os policiais.

As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os suspeitos e esclarecer a dinâmica do crime e a real motivação. As informações são do Giro de Notícias.