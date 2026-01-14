Menu
AMIGO DA ONÇA

Homem é preso após agredir e empurrar amigo de ponte; entenda o caso

Crime aconteceu durante as celebrações da virada de ano

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

14/01/2026 - 20:46 h
Suspeito participou das buscas pelo amigo
Suspeito participou das buscas pelo amigo -

A Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos na cidade de Goianésia, em Goiás, na última segunda-feira, 12, por suspeita de que ele tenha tentado matar um amigo durante as comemorações da virada de ano. Segundo as investigações, ele teria agredido e empurrado a vítima de uma ponte no lago municipal de Barro Alto, na madrugada de 1º de janeiro.

Após o ocorrido, o próprio suspeito teria voltado ao local e participado das operações de busca e resgate do amigo. Imagens registradas no momento do socorro mostram o homem ajudando a retirar a vítima da água.

Sequência dos fatos

Assim como aponta a investigação, o suspeito e a vítima, um homem de 34 anos, comemoravam a virada do ano em uma adega próximo ao lago municipal de Barro Alto.

Em determinado momento, eles teriam discutido e se afastado do restante do grupo. Minutos depois, o suspeito retornou sozinho à adega e indicou às outras pessoas onde o amigo poderia estar. Em seguida, as pessoas encontraram a vítima dentro do lago, inconsciente e com um ferimento grave na cabeça.

A conclusão da Polícia Civil foi de que a vítima foi agredida violentamente na região da cabeça antes de ser arremessada da ponte. Segundo os investigadores, os golpes foram fortes o suficiente para dificultar qualquer reação ou tentativa de defesa.

O suspeito responderá por tentativa de homicídio qualificado, visto que a vítima sobreviveu ao ataque. Ele foi preso em Goianésia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

