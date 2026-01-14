Menu
MATRICÍDIO

Homem que matou e incendiou o corpo da mãe é preso na Bahia

Suspeito estava foragido desde 2011

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

14/01/2026 - 18:02 h
Homem matou a mãe asfixiada
Homem matou a mãe asfixiada -

Quatorze anos depois de ter matado a mãe por asfixia e carbonizado o corpo, um homem, de 35 anos, foi preso na cidade de Camacan, no sul da Bahia, por policiais civis, na noite desta terça-feira, 13. Ele estava foragido desde 2011, quando cometeu o crime.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem, que não teve o nome revelado, matou a mãe, Emília Oliveira Souza, morta em dezembro daquele ano, no município de Potiraguá, no sudoeste do estado. As investigações apontaram que ele ateou fogo ao cadáver na tentativa de ocultá-lo.

O suspeito foi detido por agentes da Delegacia Territorial (DT) de Camacan. As investigações foram conduzidas por policiais civis da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga).

Após a prisão, o homem foi encaminhado à unidade policial, onde segue à disposição da Justiça.

x