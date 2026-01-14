É “gourmet”? Idosa é presa com vários “geladinhos” de crack e cocaína

Operação reforça o combate ao tráfico de drogas no centro do Rio - Foto: iStock

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta terça-feira, 13, uma operação que resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas no tráfico de drogas na região central da cidade. Entre os detidos está uma mulher apelidada de “Vovó do Tráfico”, que foi presa pela quarta vez.

Durante a ação, os agentes da 5ª DP (Mem de Sá) apreenderam 100 'geladinhos' de crack, 12 porções de cocaína e 16 de maconha. O grupo foi flagrado comercializando os entorpecentes em uma vila localizada na Rua do Lavradio, após trabalho de inteligência da polícia que monitorava a região.

Além da “Vovó do Tráfico”, também foram detidos outro adulto, uma mulher e uma adolescente, todos suspeitos de integrar a rede de distribuição de drogas. Os adultos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, enquanto a adolescente foi apreendida em cumprimento de mandado de busca e apreensão, por ato infracional análogo aos mesmos crimes.

A operação reforça o combate ao tráfico de drogas no centro do Rio e evidencia a atuação contínua da polícia em áreas sensíveis da cidade.