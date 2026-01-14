Saiba quem é blogueira detida por furtos de canetas emagrecedoras

- Foto: Reprodução/Instagram @cr_claudianarocha

A blogueira de Salvador que foi detida na manhã desta quarta-feira, 14, durante operação contra uma quadrilha especializada em furto, roubo, receptação e comercialização ilegal de canetas emagrecedoras, foi identificada como Claudiana Rocha, de 29 anos.

A mulher que, segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, não possuía mandado de prisão em aberto, mas foi ouvida no âmbito das investigações, trabalha com venda de mentorias para profissionais da área da beleza e possui um estabelecimento no bairro Nordeste de Amaralina.

Nas redes sociais, onde possui cerca de 7 mil seguidores, Claudiana compartilha a rotina e ganhou visibilidade ao promover cursos de estética, onde ensina técnicas de design de sobrancelhas. Com o trabalho, ela já conquistou premiações em alguns estados brasileiros e virou embaixadora de empresas do ramo.

Mentora de profissionais da beleza, a suspeita afirma que ajuda “mulheres com método prático e visão de negócio lucrativo”.

A investigação trabalha a hipótese de que ela teria aproveitado a visibilidade e influência adquiridas com os seguidores do perfil para atrair as vítimas.

Vida de luxo

No conteúdo apresentado na página de Claudiana, ela ostenta uma vida luxuosa, comprando constantemente, itens de valores elevados, publicando das redes sociais usando o bordão "me mimei", da influenciadora Virgínia Fonseca.

Além disso, ela colecionava viagens em território brasileiro, como Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e até internacionais, como a Argentina, e já realizou procedimentos estéticos no rosto e corpo.

Envolvimento com facção criminosa

A delegada Mariana Ouais, autoridade responsável pela investigação, afirma que o possível envolvimento da blogueira com uma facção criminosa que atua na região não foi descartado.

“Isso está sendo investigado, mas sabemos que, geralmente, nesses locais nada acontece sem a atuação de facção criminosa”, disse.

De acordo com a delegada, o local onde a blogueira trabalhava também é alvo da operação.

“Não se trata de uma clínica regularizada, de um estabelecimento comercial formal. É aquele tipo de clínica que abre uma garagem, coloca uma placa, e geralmente a própria comunidade faz essa utilização”, afirmou Mariana.

Sobre a Operação Mirakel

Ao todo, cinco mandados de prisão foram cumpridos durante a ação, cujo três foragidos foram localizados no Complexo do Nordeste de Amaralina e outros dois alcançados em unidade prisional de Salvador. Além de Claudiana, outra blogueira também foi conduzida à delegacia.

“Foi deferida apenas a busca, e nós a cumprimos. A participação dela era basicamente igual à da primeira, inclusive com comerciais e divulgação, de forma até contundente, acerca da utilização e do fracionamento dessas canetas, oferecendo tratamentos. Nós cumprimos a busca e ela foi conduzida para ser ouvida e interrogada”, explicou sem divulgar o nome da envolvida.

A 2ª Fase da Operação Mirakel é realizada de forma integrada pelas Polícias Civil, Militar e Técnica, que cumprem ordens judiciais na capital baiana. Cerca de 300 policiais participam da ação, envolvendo unidades ordinárias e especializadas da Polícia Civil, diversos batalhões da Polícia Militar, além do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Superintendência de Inteligência da SSP.