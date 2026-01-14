Blogueira é detida em operação contra furtos de canetas emagrecedoras em Salvador

Três foragidos foram localizados no Complexo do Nordeste de Amaralina - Foto: Alberto Maraux

Uma blogueira, identificada como Claudiana Rocha, foi detida em uma ação contra furto, roubo, receptação e comercialização ilegal de canetas emagrecedoras, na manhã desta quarta-feira, 14, em Salvador. De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, a mulher não possuía mandado de prisão em aberto, mas foi conduzida pelas autoridades e está sendo ouvida no âmbito das investigações.

Claudiana, que possui cerca de 7 mil seguidores nas redes sociais e um estabelecimento no bairro do Nordeste de Amaralina, se apresenta como mentora de profissionais da beleza. Em seu perfil, afirma que ajuda “mulheres do zero ou no aperfeiçoamento, com método prático e visão de negócio lucrativo”.

Claudiana Rocha | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo as forças de segurança, cinco mandados de prisão foram cumpridos durante a ação. Três foragidos foram localizados no Complexo do Nordeste de Amaralina e outros dois alcançados em unidade prisional da capital baiana. Outras duas pessoas foram conduzidas e estão sendo ouvidas.

Facção criminosa

Sobre o possível envolvimento da blogueira com uma facção criminosa que atua na região, a delegada Mariana Ouais, durante uma coletiva de imprensa, afirmou que a informação não foi descartada. “Isso está sendo investigado, mas sabemos que, geralmente, nesses locais nada acontece sem a atuação de facção criminosa”.

De acordo com a delegada, o local onde a blogueira trabalhava, no Nordeste de Amaralina, também é alvo da operação. “Não se trata de uma clínica regularizada, de um estabelecimento comercial formal. É aquele tipo de clínica que abre uma garagem, coloca uma placa, e geralmente a própria comunidade faz essa utilização”.

Segunda blogueira

Em relação à participação de uma segunda blogueira no esquema, a delegada afirmou que, apesar de ela não ter sido presa, foi cumprido um mandado de busca.

“Foi deferida apenas a busca, e nós a cumprimos. A participação dela era basicamente igual à da primeira, inclusive com comerciais e divulgação, de forma até contundente, acerca da utilização e do fracionamento dessas canetas, oferecendo tratamentos. Nós cumprimos a busca e ela foi conduzida para ser ouvida e interrogada”, explicou sem divulgar o nome da envolvida.

2ª Fase da Operação Mirakel

A 2ª Fase da Operação Mirakel é realizada de forma integrada pelas Polícias Civil, Militar e Técnica, que cumprem ordens judiciais na capital baiana. Cerca de 300 policiais participam da ação, envolvendo unidades ordinárias e especializadas da Polícia Civil, diversos batalhões da Polícia Militar, além do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Superintendência de Inteligência da SSP.

Esquema criminoso

As investigações apontam que o grupo criminoso atuava de maneira organizada, com divisão de funções entre furtadores, executores dos roubos e receptadores dos medicamentos, que posteriormente eram revendidos de forma clandestina.

A primeira fase da Operação Mirakel, realizada em junho do ano passado, resultou na prisão de duas lideranças do esquema. Um dos alvos era responsável por cooptar adolescentes e planejar os ataques a farmácias, enquanto o outro atuava diretamente na execução dos roubos.

Na ocasião, os policiais apreenderam uma bolsa de entrega por aplicativo, capa de chuva e casaco usados nos crimes, além de produtos de higiene pessoal com indícios de subtração dos estabelecimentos comerciais.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e possíveis ramificações do esquema criminoso.