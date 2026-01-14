Menu
POLÍCIA

Blogueira é detida em operação contra furtos de canetas emagrecedoras em Salvador

Claudiana Rocha possui cerca de 7 mil seguidores nas redes sociais

Luan Julião e Victoria Isabel

Por Luan Julião e Victoria Isabel

14/01/2026 - 9:10 h | Atualizada em 14/01/2026 - 12:19
Três foragidos foram localizados no Complexo do Nordeste de Amaralina
Três foragidos foram localizados no Complexo do Nordeste de Amaralina

Uma blogueira, identificada como Claudiana Rocha, foi detida em uma ação contra furto, roubo, receptação e comercialização ilegal de canetas emagrecedoras, na manhã desta quarta-feira, 14, em Salvador. De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, a mulher não possuía mandado de prisão em aberto, mas foi conduzida pelas autoridades e está sendo ouvida no âmbito das investigações.

Claudiana, que possui cerca de 7 mil seguidores nas redes sociais e um estabelecimento no bairro do Nordeste de Amaralina, se apresenta como mentora de profissionais da beleza. Em seu perfil, afirma que ajuda “mulheres do zero ou no aperfeiçoamento, com método prático e visão de negócio lucrativo”.

Claudiana Rocha
Claudiana Rocha | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo as forças de segurança, cinco mandados de prisão foram cumpridos durante a ação. Três foragidos foram localizados no Complexo do Nordeste de Amaralina e outros dois alcançados em unidade prisional da capital baiana. Outras duas pessoas foram conduzidas e estão sendo ouvidas.

Facção criminosa

Sobre o possível envolvimento da blogueira com uma facção criminosa que atua na região, a delegada Mariana Ouais, durante uma coletiva de imprensa, afirmou que a informação não foi descartada. “Isso está sendo investigado, mas sabemos que, geralmente, nesses locais nada acontece sem a atuação de facção criminosa”.

De acordo com a delegada, o local onde a blogueira trabalhava, no Nordeste de Amaralina, também é alvo da operação. “Não se trata de uma clínica regularizada, de um estabelecimento comercial formal. É aquele tipo de clínica que abre uma garagem, coloca uma placa, e geralmente a própria comunidade faz essa utilização”.

Segunda blogueira

Em relação à participação de uma segunda blogueira no esquema, a delegada afirmou que, apesar de ela não ter sido presa, foi cumprido um mandado de busca.

“Foi deferida apenas a busca, e nós a cumprimos. A participação dela era basicamente igual à da primeira, inclusive com comerciais e divulgação, de forma até contundente, acerca da utilização e do fracionamento dessas canetas, oferecendo tratamentos. Nós cumprimos a busca e ela foi conduzida para ser ouvida e interrogada”, explicou sem divulgar o nome da envolvida.

2ª Fase da Operação Mirakel

A 2ª Fase da Operação Mirakel é realizada de forma integrada pelas Polícias Civil, Militar e Técnica, que cumprem ordens judiciais na capital baiana. Cerca de 300 policiais participam da ação, envolvendo unidades ordinárias e especializadas da Polícia Civil, diversos batalhões da Polícia Militar, além do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Superintendência de Inteligência da SSP.

Leia Também:

Suspeito da morte de tripulante em cidade turística da Bahia é preso
Delegada da PF esquece notebook no carro e motorista de aplicativo é detido
Corpo de capoerista é encontrado dentro de carro carbonizado

Esquema criminoso

As investigações apontam que o grupo criminoso atuava de maneira organizada, com divisão de funções entre furtadores, executores dos roubos e receptadores dos medicamentos, que posteriormente eram revendidos de forma clandestina.

A primeira fase da Operação Mirakel, realizada em junho do ano passado, resultou na prisão de duas lideranças do esquema. Um dos alvos era responsável por cooptar adolescentes e planejar os ataques a farmácias, enquanto o outro atuava diretamente na execução dos roubos.

Na ocasião, os policiais apreenderam uma bolsa de entrega por aplicativo, capa de chuva e casaco usados nos crimes, além de produtos de higiene pessoal com indícios de subtração dos estabelecimentos comerciais.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e possíveis ramificações do esquema criminoso.

