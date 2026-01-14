Assessor de vereador preso em operação contra tráfico é solto em Salvador

Assessor de vereador de Duda Sanches, Fábio Morais - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O assessor parlamentar do vereador de Salvador Duda Sanches (União Brasil), identificado como Fábio Morais Leal, de 41 anos, foi solto nesta quarta-feira, 14. A informação foi confirmada pela reportagem do Portal A TARDE. Ele havia sido preso na última sexta-feira, 9 durante uma operação da Polícia Civil voltada ao combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro na capital baiana.

A prisão ocorreu no contexto da segunda fase da Operação Reprobus, que tem como alvo uma organização criminosa com atuação no bairro de São Cristóvão. De acordo com a Polícia Civil, Fábio Morais foi indiciado por participação direta em esquemas de lavagem de dinheiro, supostamente destinados a favorecer o grupo criminoso investigado.

A ofensiva policial cumpriu mandados de prisão preventiva contra suspeitos envolvidos em crimes como organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Durante a mesma operação, outro investigado, de 21 anos, também foi preso após manter a companheira e a mãe em cárcere dentro de um imóvel.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi controlada pelas equipes por meio de gerenciamento de crise, o que resultou na rendição do suspeito sem feridos. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre .45, que estava municiada.

Após a divulgação da prisão do assessor, o vereador Duda Sanches afirmou, por meio de nota enviada ao A TARDE, que foi surpreendido pela informação e ressaltou não ter qualquer vínculo com práticas ilícitas. O parlamentar também lamentou o avanço da violência e disse esperar que os fatos sejam devidamente esclarecidos.

Ainda conforme o edil, ao tomar conhecimento do caso, foi determinada a demissão imediata do assessor, reforçando o compromisso do mandato com o respeito à legalidade e ao devido processo legal.