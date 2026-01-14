Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Casal de 20 anos é encontrado morto dentro de quitinete

Lavinia Eduarda Cichaseski e João Victor da Silva em recém casados

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

14/01/2026 - 12:28 h
Caso é investigado como morte suspeita
Caso é investigado como morte suspeita

Um casal de jovens, ambos de 20 anos, foi encontrado morto dentro de uma quitinete no município de Sinop, em Mato Grosso. Lavinia Eduarda Cichaseski e João Victor da Silva foram localizados sem vida, deitados um sobre o outro, no imóvel situado no bairro Maria Vindilina, na tarde de ontem.

Recém-casados, os dois estavam em um quarto onde havia um ventilador ligado no momento em que foram encontrados. A Polícia Civil foi acionada e realizou os primeiros procedimentos no local. As circunstâncias das mortes estão sendo investigadas como suspeitas.

Durante a perícia, foram encontradas seringas e medicamentos no interior do imóvel. A polícia também apreendeu um estojo de caneta sem a parte inferior, onde normalmente fica a tinta, com vestígios de um pó branco, que será analisado.

casal jovens morto Polícia Civil

