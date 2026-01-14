POLÍCIA
Casal de 20 anos é encontrado morto dentro de quitinete
Lavinia Eduarda Cichaseski e João Victor da Silva em recém casados
Por Victoria Isabel
Um casal de jovens, ambos de 20 anos, foi encontrado morto dentro de uma quitinete no município de Sinop, em Mato Grosso. Lavinia Eduarda Cichaseski e João Victor da Silva foram localizados sem vida, deitados um sobre o outro, no imóvel situado no bairro Maria Vindilina, na tarde de ontem.
Recém-casados, os dois estavam em um quarto onde havia um ventilador ligado no momento em que foram encontrados. A Polícia Civil foi acionada e realizou os primeiros procedimentos no local. As circunstâncias das mortes estão sendo investigadas como suspeitas.
Durante a perícia, foram encontradas seringas e medicamentos no interior do imóvel. A polícia também apreendeu um estojo de caneta sem a parte inferior, onde normalmente fica a tinta, com vestígios de um pó branco, que será analisado.
