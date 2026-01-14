Menu
HOME > POLÍCIA
OPERAÇÃO

Sete pessoas são presas por venda de drogas em ferro-velho no Comércio

Proprietário também comprava produtos de furtos e roubos praticados na região

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

14/01/2026 - 10:10 h
Imagem ilustrativa da imagem Sete pessoas são presas por venda de drogas em ferro-velho no Comércio
-

Sete pessoas foram presas durante uma operação que tinha como alvo a comercialização de drogas dentro de um ferro-velho localizado na Ladeira da Preguiça, no bairro Comércio, em Salvador. Na ação, realizada nesta terça-feira, 13, porções de entorpecentes foram apreendidas.

Agentes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) receberam a denúncia de que o estabelecimento funcionava como um ponto de vendas de drogas.

Segundo o relato, o proprietário também comprava produtos de furtos e roubos praticados na região.

Materiais apreendidos

  • 24 pedras de crack;
  • 55 porções de maconha;
  • 76 porções de cocaína;
  • duas balanças de precisão;
  • facão;
  • 69 carteiras de motorista.

Todo o material e as pessoas detidas foram apresentados à Central de Flagrantes, para adoção das medidas cabíveis.

Tags:

apreensão de entorpecentes ferro velho Operação policial polícia militar Salvador tráfico de drogas

x