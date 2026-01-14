Sete pessoas são presas por venda de drogas em ferro-velho no Comércio

- Foto: 16ª CIPM

Sete pessoas foram presas durante uma operação que tinha como alvo a comercialização de drogas dentro de um ferro-velho localizado na Ladeira da Preguiça, no bairro Comércio, em Salvador. Na ação, realizada nesta terça-feira, 13, porções de entorpecentes foram apreendidas.

Agentes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) receberam a denúncia de que o estabelecimento funcionava como um ponto de vendas de drogas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o relato, o proprietário também comprava produtos de furtos e roubos praticados na região.

Materiais apreendidos

24 pedras de crack;

55 porções de maconha;

76 porções de cocaína;

duas balanças de precisão;

facão;

69 carteiras de motorista.

Todo o material e as pessoas detidas foram apresentados à Central de Flagrantes, para adoção das medidas cabíveis.