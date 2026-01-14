OPERAÇÃO
Sete pessoas são presas por venda de drogas em ferro-velho no Comércio
Proprietário também comprava produtos de furtos e roubos praticados na região
Por Luiza Nascimento
Sete pessoas foram presas durante uma operação que tinha como alvo a comercialização de drogas dentro de um ferro-velho localizado na Ladeira da Preguiça, no bairro Comércio, em Salvador. Na ação, realizada nesta terça-feira, 13, porções de entorpecentes foram apreendidas.
Agentes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) receberam a denúncia de que o estabelecimento funcionava como um ponto de vendas de drogas.
Segundo o relato, o proprietário também comprava produtos de furtos e roubos praticados na região.
Leia Também:
Materiais apreendidos
- 24 pedras de crack;
- 55 porções de maconha;
- 76 porções de cocaína;
- duas balanças de precisão;
- facão;
- 69 carteiras de motorista.
Todo o material e as pessoas detidas foram apresentados à Central de Flagrantes, para adoção das medidas cabíveis.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes