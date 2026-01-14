Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASO BANCO MASTER

Cunhado de Daniel Vorcaro é preso ao tentar embarcar para Dubai

Segundo a Polícia Federal, Fabiano Zettel era alvo de busca e apreensão

Ane Catarine

Por Ane Catarine

14/01/2026 - 8:28 h | Atualizada em 14/01/2026 - 8:43
Imagem ilustrativa da imagem Cunhado de Daniel Vorcaro é preso ao tentar embarcar para Dubai
-

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira, 14, o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, durante a segunda fase da Operação Compliance Zero. A defesa dele ainda não se manifestou.

Fabiano foi preso temporariamente ao tentar embarcar em um voo para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no momento em que era alvo de mandado de busca e apreensão.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações da PF, a prisão foi realizada para impedir que ele deixasse o país e deve ter duração de apenas um dia.

Leia Também:

Pai de Daniel Vorcaro coloca megamansão à venda por R$ 180 milhões
Dados ligam Vorcaro a empresa da mansão a qual ele dizia ser inquilino
Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro deixa prisão
Justiça manda soltar Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Em novembro do ano passado, o próprio Vorcaro foi preso durante a primeira fase da operação, enquanto embarcava em um jatinho no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, também com destino a Dubai.

A prisão ocorreu no momento em que a PF avançava nas investigações sobre suspeitas de irregularidades praticadas no âmbito do Banco Master, instituição da qual Vorcaro é dono.

Nova fase

Nesta segunda etapa da operação, agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Vorcaro e a familiares, em São Paulo.

As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e incluem medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco MAster Daniel Vorcaro Fabiano Zettel Investigação Financeira justiça lavagem de dinheiro Operação Compliance Zero polícia federal prisão STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

x