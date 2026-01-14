Cunhado de Daniel Vorcaro é preso ao tentar embarcar para Dubai

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira, 14, o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, durante a segunda fase da Operação Compliance Zero. A defesa dele ainda não se manifestou.

Fabiano foi preso temporariamente ao tentar embarcar em um voo para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no momento em que era alvo de mandado de busca e apreensão.

De acordo com informações da PF, a prisão foi realizada para impedir que ele deixasse o país e deve ter duração de apenas um dia.

Em novembro do ano passado, o próprio Vorcaro foi preso durante a primeira fase da operação, enquanto embarcava em um jatinho no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, também com destino a Dubai.

A prisão ocorreu no momento em que a PF avançava nas investigações sobre suspeitas de irregularidades praticadas no âmbito do Banco Master, instituição da qual Vorcaro é dono.

Nova fase

Nesta segunda etapa da operação, agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Vorcaro e a familiares, em São Paulo.

As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e incluem medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.