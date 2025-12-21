Dados ligam Vorcaro a empresa da mansão a qual ele dizia ser inquilino

Casa avaliada em R$ 36 milhões recebia políticos - Foto: Divulgação | StudioHub Arquitetura

Durante investigação sobre o envolvimento do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em uma fraude de R$ 12,2 bilhões contra o Sistema Financeiro Nacional, surgiu a informação de que o empresário usava uma casa de R$ 36 milhões em Brasília para receber políticos como o senador Ciro Nogueira (PP) e o deputado Hugo Motta (Republicanos).

Entretanto, o empresário nunca admitiu ter conexões com a Super Empreendimentos e Participações SA, empresa que é a dona do imóvel. Segundo a assessoria do banqueiro, ele é apenas inquilino. Entretanto, dados oficiais da Receita Federal apontam uma ligação entre Vorcaro e a Super por meio de endereços, telefones e pessoas.

Uma apuração da Folha no cadastro nacional de pessoas jurídicas e juntas comerciais mostra que o telefone de pelo menos três empresas do banqueiro é o mesmo de uma diretora da Super Empreendimentos chamada Ana Claudia Queiroz de Paiva.

O número de telefone que ela fornece à Receita no registro de sua microempresa, ACQ Consultoria e Gestão, é o mesmo das firmas Viking, Vinc e Star Music, de Vorcaro.

Ana Claudia tem outras conexões com a família. Ela e Fabiano Zettel —cunhado do banqueiro— são sócios na empresa Storm, de acordo com dados atualizados da Receita Federal. Ela ainda é diretora das empresas Adonay e Ren, que também têm Zettel na direção.

Entre as conexões dos negócios de Vorcaro com a diretora da Super há uma coincidência de endereços. A Adonay, em que Ana Claudia atua como diretora, está localizada em um complexo comercial da avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, no mesmo endereço da Viking, empresa da qual Vorcaro é sócio.

Com R$ 100 milhões de capital, a Viking é uma empresa de participações que ficou conhecida na ocasião da prisão de Vorcaro, por ser proprietária do jato em que o dono do Banco Master pretendia embarcar para viajar a Malta no dia em que foi preso, em 17 de novembro. Ele foi solto 12 dias depois.

A sala comercial da Raja Gabaglia também abriga a empresa Vinc, de Vorcaro, e a FSW, que tem como sócia a Moriah, uma empresa de Zettel

Procurados, advogados e assessores do dono do banco Master responderam, em nota, que um dos sócios da Super é cunhado do banqueiro.

"A defesa de Daniel Vorcaro esclarece que a relação de seu cliente com a empresa Super é comercial, envolvendo operações de compra e venda de ativos e contratos de inquilinato. Ressalta ainda que um dos sócios da empresa é cunhado de Vorcaro, fato de conhecimento público. A defesa esclarece ainda que Ana Claudia Queiroz de Paiva é administradora de empresas e presta serviços a uma das empresas de Vorcaro e que seu contrato não prevê exclusividade e se dá dentro da normalidade nesse tipo de serviço", diz o comunicado de Vorcaro.