BRASIL
RECORDE MUNDIAL!

Brasil bate recorde e se torna país com festival de Natal mais longo

A festa entrou para o livro mundial dos recordes

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/12/2025 - 21:51 h
O evento atrai milhões de turistas
O evento atrai milhões de turistas

O Brasil conquistou mais uma categoria no Guinness World Book, o famoso livro mundial dos recordes. O Natal Luz de Gramado foi eleito como o “maior evento aberto de Natal do mundo em tempo de extensão”, com duração de 88 dias ininterruptos.

Jurada do livro dos recordes, Camila Borenstein revelou que passou dias analisando minuciosamente a festa para validar a conquista. "A gente passou uma semana na cidade assistindo toda a programação e conferindo todas as atrações pra aferir o recorde. Tem muitas cidades no mundo que celebram o natal em grande escala, mas Gramado nos chamou a atenção pela duração, são realmente 88 dias de programação diária”, disse ela.

Ao todo, o festival conta com mais de 350 atividades artísticas e culturais, com variedades todos os dias. Cerca de 2,5 mil profissionais são empregados neste período, aumentando em números expressivos a economia da cidade, que recebe turistas em todas as épocas do ano.

Em 2025, o Natal Luz contou com um orçamento de R$ 37 milhões e a estimativa é que 2,8 milhões de visitantes passem pela cidade até o dia 18 de janeiro, quando o festival encerra suas atividades oficialmente.

x