Pai de Daniel Vorcaro coloca megamansão à venda por R$ 180 milhões

Imóvel de luxo em Orlando está avaliado em R$ 180 milhões - Foto: Divulgação

O mercado imobiliário de luxo volta a chamar atenção com uma negociação que envolve cifras milionárias fora do Brasil. Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, colocou à venda sua mansão localizada em Orlando, na Flórida, avaliada em cerca de R$ 180 milhões.

A residência, considerada uma das mais imponentes da região, foi adquirida em 2023 por US$ 35 milhões — valor que, à época, figurou entre as maiores transações imobiliárias do estado norte-americano.

Daniel Vorcaro | Foto: Divulgação

Uma mansão com estrutura de complexo esportivo

Com aproximadamente 3,5 mil metros quadrados de área construída, o imóvel impressiona não apenas pelo tamanho, mas pela estrutura. A casa conta com quadra oficial de basquete, pista de boliche e até um campo de futebol, reunindo itens raros mesmo entre propriedades de altíssimo padrão.

Segundo o Metrópoles, Henrique Vorcaro tem buscado possíveis compradores entre pessoas próximas. Em Orlando, circula a informação de que um dos contatos demonstrou interesse e que as negociações já estariam em andamento.

Projeto milionário em condomínio de alto padrão

A mansão está localizada no exclusivo condomínio Isle Worth, no bairro de Windermere, uma das regiões mais valorizadas da Flórida. O imóvel foi construído pelo fundador da rede de escolas Wise Up, Flávio Augusto da Silva, em um terreno de cerca de 14 mil metros quadrados.

Foram necessários três anos de obras para a conclusão do projeto, com um investimento total estimado em R$ 95 milhões até a entrega da residência.

Imóvel de luxo tem quadra de basquete, boliche, campo d | Foto: Divulgação

Quem é Henrique Vorcaro

Henrique Vorcaro é fundador do grupo imobiliário Multipar e atua nos setores imobiliário e de saúde. Ele esteve à frente da negociação que resultou na venda do Hospital Promed para a Hapvida por R$ 1,5 bilhão, pouco tempo após a aquisição da unidade hospitalar.

Venda ocorre em meio a investigações

A tentativa de venda da mansão acontece enquanto Daniel Vorcaro e o Banco Master são alvo de investigações. O banqueiro foi citado na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que apura uma fraude financeira estimada em R$ 12 bilhões.

Antes da operação, o Banco Master já enfrentava uma grave crise financeira e teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. Mais recentemente, o Tribunal de Contas da União (TCU) passou a investigar a atuação do próprio BC no processo de liquidação da instituição.