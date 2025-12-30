Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACAREAÇÃO

Frente a frente: Dono do Master e ex-BRB explicam fraude de R$ 12 bi

Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa serão ouvidos no STF a partir das 14h

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

30/12/2025 - 12:38 h
Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master
Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master -

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, já está em Brasília onde, a partir das 14h, prestará depoimento na sede do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além dele, serão ouvidos, em acareação, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e do diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, Ailton de Aquino Santos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Todo o procedimento — determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, relator do inquérito que investiga o caso — será acompanhado por um juiz auxiliar do gabinete do magistrado e por um representante do Ministério Público.

Participação conjunta

Vorcaro e Costa, segundo o g1, participaram conjuntamente das negociações para a venda do Banco Master ao banco público do governo do Distrito Federal.

Antes de ser demitido do comando do BRB, após investigações da Polícia Federal sobre fraudes bancárias, Paulo Henrique Costa defendia a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília como solução para a crise da instituição.

Leia Também:

PF terá palavra final sobre acareação do caso do Banco Master
BC deve acionar o STF contra acareação no caso do Banco Master
Toffoli mantém diretor do BC em acareação sobre fraude bilionária no Banco Master

As investigações começaram em 2024 na Justiça Federal. Segundo a Polícia Federal, o Banco Master não teria recursos suficientes para honrar títulos com vencimento em 2025.

Veto à venda

A venda do Master ao BRB foi vetada pela Diretoria de Organização do Sistema Financeiro do BC, comandada por Renato Gomes. A decisão final foi tomada pela diretoria colegiada do Banco Central, que aprovou a liquidação por unanimidade.

A apuração aponta que o banco adquiriu créditos de uma empresa chamada Tirreno sem efetuar pagamento e, em seguida, vendeu esses ativos ao BRB, que teria desembolsado cerca de R$ 12 bilhões.

O que acontece em seguida?

Após as oitivas, a delegada responsável pelo caso vai avaliar se há divergências relevantes entre as versões apresentadas. Se ela entender necessário, poderá determinar a realização de uma acareação entre os envolvidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

banco central Banco MAster BRB Daniel Vorcaro Dias Toffoli polícia federal STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x