Frente a frente: Dono do Master e ex-BRB explicam fraude de R$ 12 bi

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, já está em Brasília onde, a partir das 14h, prestará depoimento na sede do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além dele, serão ouvidos, em acareação, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e do diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, Ailton de Aquino Santos.

Todo o procedimento — determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, relator do inquérito que investiga o caso — será acompanhado por um juiz auxiliar do gabinete do magistrado e por um representante do Ministério Público.

Participação conjunta

Vorcaro e Costa, segundo o g1, participaram conjuntamente das negociações para a venda do Banco Master ao banco público do governo do Distrito Federal.

Antes de ser demitido do comando do BRB, após investigações da Polícia Federal sobre fraudes bancárias, Paulo Henrique Costa defendia a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília como solução para a crise da instituição.

As investigações começaram em 2024 na Justiça Federal. Segundo a Polícia Federal, o Banco Master não teria recursos suficientes para honrar títulos com vencimento em 2025.

Veto à venda

A venda do Master ao BRB foi vetada pela Diretoria de Organização do Sistema Financeiro do BC, comandada por Renato Gomes. A decisão final foi tomada pela diretoria colegiada do Banco Central, que aprovou a liquidação por unanimidade.

A apuração aponta que o banco adquiriu créditos de uma empresa chamada Tirreno sem efetuar pagamento e, em seguida, vendeu esses ativos ao BRB, que teria desembolsado cerca de R$ 12 bilhões.

O que acontece em seguida?

Após as oitivas, a delegada responsável pelo caso vai avaliar se há divergências relevantes entre as versões apresentadas. Se ela entender necessário, poderá determinar a realização de uma acareação entre os envolvidos.

