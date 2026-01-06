Companhias aéreas brasileiras estão entre as mais pontuais do mundo

Azul está entre as companhias com maiores índices de pontualidade - Foto: Divulgação / Azul

Duas companhias aéreas brasileiras se destacaram em 2025, entre todas as empresas do setor no mundo, por terem alto índice de pontualidade em seus voos. A Azule a LATAM Airlinesentraram para o top 10 do Relatório de Desempenho de Pontualidade de 2025 da Cirium.

A Azul e a LATAM registraram índice de satisfação de 85.18% e 82.40%, respectivamente. As companhias aéreas ficaram em 4º e 7º lugar e ultrapassaram empresas como Qatar Airways e Delta Air Lines.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em 2025, a Azul fez 304,625 voos, enquanto a LATAM realizou 580,707.

Quem lidera o ranking é o Aeromexico, que manteve um índice de pontualidade de 90,02%, conquistando o título de companhia aérea global mais pontual do mundo pelo segundo ano consecutivo.

Confira o TOP 10 do índice de pontualidade do mundo

(AM) Aeromexico (SV) Saudia (SK) SAS (AD) Azul (QR) Qatar Airways (IB) Iberia (LA) LATAM Airlines (AV) Avianca (TK) Turkish Airlines (DL) Delta Air Lines

O relatório analisa dados de voos de mais de 600 fontes em tempo real, incluindo companhias aéreas, aeroportos, sistemas globais de distribuição e autoridades de aviação civil.

Na pesquisa, é considerado um voo pontual, quando a aeronave chega ao portão de embarque dentro de 14 minutos e 59 segundos do horário previsto. A pontualidade aeroportuária mede os voos que partem dentro desse horário estipulado.

No ranking das 9 companhias aéreas da América Latinha, a Gol Airline também entra na lista.

Confira a lista de ranking de pontualidade entre companhias da América Latina

(CM) Copa Airlines - 90.75% (AM) Aeromexico - 90.02% (G3) Gol - 87.75% (AD) Azul - 85.18% (LA) LATAM Airlines - 82.40% (H2) Sky Airline - 82.39% (AV) Avianca - 81.73% (JA) JetSmart Chile - 76.91% (AR) Aerolineas Argentinas - 76.54%

O relatório ainda aponta os mais pontuais de médio porte, e o Brasil, mais uma vez se destaca. Em segundo lugar está Brasilia International Airport (88.36%), em 6º Rio de Janeiro Galeão International Airport (85.13%), 8º, Viracopos-Campinas International Airport (84.55%), e em 10ª, Belo Horizonte International Airport (83.57%).

Já no ranking de pequeno porte estão o Rio de Janeiro Santos Dumont Airport (89.67%) e Salvador International Airport (87.32%).