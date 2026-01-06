Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Bonfim está entre as 10 piores cidades para morar no Brasil; veja lista

Ranking do IPS 2025, baseado em metodologia de Harvard, escancara desigualdades e coloca Bonfim entre os piores índices do país

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

06/01/2026 - 13:50 h | Atualizada em 06/01/2026 - 14:09
Bonfim entre as 10 piores cidades para morar no Brasil em 2025
Bonfim entre as 10 piores cidades para morar no Brasil em 2025 -

Um levantamento baseado no Índice de Progresso Social (IPS) — metodologia desenvolvida pelo professor Michael Porter, da Universidade de Harvard — apontou as 10 piores cidades para se viver no Brasil em 2025.

O ranking foi elaborado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e escancara desigualdades históricas, sobretudo na Amazônia Legal, onde isolamento geográfico, precariedade de serviços públicos e impactos ambientais severos moldam a realidade de milhões de brasileiros.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O estudo evidencia que, mesmo dentro de um país marcado por contrastes sociais, algumas cidades concentram níveis críticos de vulnerabilidade, revelando a ausência do Estado e falhas estruturais persistentes.

Como funciona o Índice de Progresso Social

O IPS avalia 57 indicadores distribuídos entre saúde, educação, saneamento, segurança, direitos básicos e meio ambiente. A pontuação varia de 0 a 100 e se diferencia por medir resultados concretos, sem considerar volume de investimentos, discursos oficiais ou promessas de gestão.

Segundo o Imazon, o objetivo do índice é funcionar como um instrumento de diagnóstico, capaz de evidenciar onde o poder público falha e quais áreas precisam de ações emergenciais. O levantamento também reforça que crescimento econômico isolado não garante qualidade de vida, ao comparar municípios financeiramente ricos com cidades menores que apresentaram avanços significativos graças a uma gestão mais eficiente.

Leia Também:

Crise em praias do Nordeste? Abusos contra turistas fazem movimento cair em 2026
Bolsonaro sofre traumatismo craniano após queda em cela da PF
“Preso por meme?”: Nikolas ironiza esquerda após pedido de investigação
Vídeo: Padre critica Trump por invasão à Venezuela e gera revolta

Estados do Norte concentram as piores colocações

As últimas posições do ranking são ocupadas majoritariamente por cidades dos estados de Roraima e Pará. Nessas regiões, desafios históricos como regularização fundiária, garimpo ilegal, violência, desmatamento e ausência de serviços básicos seguem impactando diretamente o cotidiano da população.

As 10 piores cidades para morar no Brasil, segundo o IPS 2025

1º Uiramutã (RR)

  • Cidade mais ao norte do país, localizada na fronteira com a Venezuela. Vive em isolamento extremo, com escassez de serviços essenciais e economia baseada, majoritariamente, na subsistência.

2º Alto Alegre (RR)

  • Apresenta déficit grave em saúde e saneamento, além de enfrentar conflitos em áreas indígenas e forte pressão ambiental.

3º Trairão (PA)

  • Marcada por criminalidade rural e crimes ambientais, especialmente a exploração ilegal de madeira. Sofre com energia instável e infraestrutura precária.

4º Bannach (PA)

  • Com uma das menores populações do país, carece de investimentos básicos. Saúde e educação funcionam de forma limitada ou inexistente.

5º Jacareacanga (PA)

  • Próxima a áreas de garimpo ilegal, convive com degradação ambiental, violência e serviços públicos insuficientes até para necessidades básicas.

6º Cumaru do Norte (PA)

  • Disputas por terra, problemas fundiários e dependência da pecuária dificultam o desenvolvimento local.

7º Pacajá (PA)

  • Enfrenta violência urbana e rural, falta de saneamento, escolas insuficientes e alta incidência de crimes ambientais.

8º Uruará (PA)

  • Registra altas taxas de desmatamento e conflitos fundiários. Serviços básicos são escassos e a economia agrícola enfrenta dificuldades.

9º Portel (PA)

  • Com acesso limitado e dependência de vias fluviais, apresenta precariedade em saúde e educação, além de poucas oportunidades econômicas.

10º Bonfim (RR)

  • Localizada na fronteira com a Guiana, enfrenta fragilidade econômica, infraestrutura urbana deficiente e forte dependência de repasses federais.

Índice como alerta para políticas públicas

O IPS 2025 reforça que a desigualdade no Brasil é territorial e estrutural. Ao revelar municípios em situação crítica, o índice funciona como um verdadeiro mapa de urgências, pressionando gestores públicos a adotarem políticas de longo prazo.

Na Amazônia Legal, onde a ausência do Estado frequentemente caminha lado a lado com crimes ambientais e exclusão social, o levantamento deixa claro: sem planejamento, gestão eficiente e presença institucional, o progresso segue distante da realidade de milhares de brasileiros.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil piores cidades Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bonfim entre as 10 piores cidades para morar no Brasil em 2025
Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

Bonfim entre as 10 piores cidades para morar no Brasil em 2025
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Bonfim entre as 10 piores cidades para morar no Brasil em 2025
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Bonfim entre as 10 piores cidades para morar no Brasil em 2025
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

x