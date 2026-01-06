Vídeo: Padre critica Trump por invasão à Venezuela e gera revolta

Padre critica Trump por invasão à Venezuela e gera revolta em fieis durante missa - Foto: Montagem | Reprodução

A invasão dos Estados Unidos à Venezuela, no último sábado, 3, rendeu uma confusão durante missa realizada no domingo, 4, na Basílica do Divino Pai Eterno, que fica na cidade de Trindade, em Goiás, na região centro-sul do estado.

Em um vídeo que circula nas redes sociais (veja abaixo), um fiel registra o momento em que o padre Anemézio Machado Parreira falava sobre a tensão entre os dois países, durante a homilia, a preleção cristã.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Brasil também seria alvo, segundo pároco

“Aquela notícia sobre a Venezuela me deixou com o nervo no chão. Estou prevendo que coisa boa não virá pela frente. Precisamos rezar e pedir a Deus que toque no coração daquele [Donald] Trump para que ele respeite o direito do outro”, disse o sacerdote.

Ainda segundo o padre, além da Venezuela, o Brasil também seria alvo do mandatário norte-americano. “O Brasil também tem muita riqueza. Já imaginou se o Trump agora faz o mundo inteiro uma colônia norte-americana?”, questionou.

Reação

Após a fala do pároco, um fiel que estava acompanhando a missa se levantou e começou a se manifestar de forma exaltada e fazendo gestos agressivos.

Mas, mesmo ao perceber o ato do homem, o padre seguiu a pregação, pedindo aos fiéis que "louvassem a Deus".

Veja o vídeo: