TENSÃO NO TEMPLO
Vídeo: Padre critica Trump por invasão à Venezuela e gera revolta
Caso aconteceu durante missa no último domingo, 4
Por Yuri Abreu
A invasão dos Estados Unidos à Venezuela, no último sábado, 3, rendeu uma confusão durante missa realizada no domingo, 4, na Basílica do Divino Pai Eterno, que fica na cidade de Trindade, em Goiás, na região centro-sul do estado.
Em um vídeo que circula nas redes sociais (veja abaixo), um fiel registra o momento em que o padre Anemézio Machado Parreira falava sobre a tensão entre os dois países, durante a homilia, a preleção cristã.
Brasil também seria alvo, segundo pároco
“Aquela notícia sobre a Venezuela me deixou com o nervo no chão. Estou prevendo que coisa boa não virá pela frente. Precisamos rezar e pedir a Deus que toque no coração daquele [Donald] Trump para que ele respeite o direito do outro”, disse o sacerdote.
Ainda segundo o padre, além da Venezuela, o Brasil também seria alvo do mandatário norte-americano. “O Brasil também tem muita riqueza. Já imaginou se o Trump agora faz o mundo inteiro uma colônia norte-americana?”, questionou.
Reação
Após a fala do pároco, um fiel que estava acompanhando a missa se levantou e começou a se manifestar de forma exaltada e fazendo gestos agressivos.
Mas, mesmo ao perceber o ato do homem, o padre seguiu a pregação, pedindo aos fiéis que "louvassem a Deus".
Veja o vídeo:
Padre defende Maduro durante missa e toma um ESCULACHO.— Tumulto BR (@TumultoBR) January 6, 2026
0 padre Anemézio Machado Parreira, da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, resolveu defender Nicolás Maduro e acusar Donald Trump até que um fiel resolveu interceder aos gritos e colocar o padreco no devido lugar. pic.twitter.com/wBfDPqO7qx
