Bolsonaro sofre traumatismo craniano após queda em cela da PF

Estado de saúde do ex-presidente é monitorado com cautela devido ao histórico clínico sensível

O cirurgião Cláudio Birolini, responsável pela saúde de Jair Bolsonaro (PL), confirmou à CNN Brasil nesta terça-feira, 6, que o ex-presidente sofreu um traumatismo craniano leve após uma queda.

O acidente foi na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro está detido. De acordo com informações divulgadas pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais, o ex-presidente caiu durante a madrugada e bateu a cabeça em um móvel.

Até o fechamento desta edição, a equipe médica ainda não havia respondido se seriam necessários exames de imagem complementares para avaliar a extensão do impacto.

O estado de saúde do ex-presidente é monitorado com cautela devido ao seu histórico clínico sensível.

Sucessão de problemas

O episódio ocorre poucos dias após Bolsonaro receber alta hospitalar. Em 24 de dezembro, ele foi internado para tratar uma hérnia inguinal bilateral, mas o quadro evoluiu para uma série de quatro procedimentos cirúrgicos em apenas uma semana.

Entre as complicações tratadas estavam crises persistentes de soluço, esofagite, gastrite e picos de pressão arterial.

Durante a última internação, a defesa do ex-presidente informou que ele solicitou a prescrição de antidepressivos. O histórico médico de Bolsonaro é marcado por intervenções frequentes desde o atentado à faca sofrido em 2018, que resultou em múltiplas cirurgias abdominais ao longo dos últimos anos.

Custódia e decisões judiciais

A permanência de Bolsonaro na Superintendência da PF depende agora de decisões da Justiça. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve analisar pedidos da defesa sobre as condições de detenção.

Caso eventuais solicitações de transferência por razões de saúde sejam negadas, ele vai seguir cumprindo a custódia em Brasília assim que receber o aval médico pós-queda.