HOME > BRASIL
BRASIL

Bolsonaro sofre traumatismo craniano após queda em cela da PF

Michelle Bolsonaro disse que ex-presidente bateu a cabeça em móvel durante a madrugada

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

06/01/2026 - 13:00 h
Estado de saúde do ex-presidente é monitorado com cautela devido ao histórico clínico sensível
Estado de saúde do ex-presidente é monitorado com cautela devido ao histórico clínico sensível

O cirurgião Cláudio Birolini, responsável pela saúde de Jair Bolsonaro (PL), confirmou à CNN Brasil nesta terça-feira, 6, que o ex-presidente sofreu um traumatismo craniano leve após uma queda.

O acidente foi na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro está detido. De acordo com informações divulgadas pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais, o ex-presidente caiu durante a madrugada e bateu a cabeça em um móvel.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

Até o fechamento desta edição, a equipe médica ainda não havia respondido se seriam necessários exames de imagem complementares para avaliar a extensão do impacto.

O estado de saúde do ex-presidente é monitorado com cautela devido ao seu histórico clínico sensível.

Sucessão de problemas

O episódio ocorre poucos dias após Bolsonaro receber alta hospitalar. Em 24 de dezembro, ele foi internado para tratar uma hérnia inguinal bilateral, mas o quadro evoluiu para uma série de quatro procedimentos cirúrgicos em apenas uma semana.

Entre as complicações tratadas estavam crises persistentes de soluço, esofagite, gastrite e picos de pressão arterial.

Durante a última internação, a defesa do ex-presidente informou que ele solicitou a prescrição de antidepressivos. O histórico médico de Bolsonaro é marcado por intervenções frequentes desde o atentado à faca sofrido em 2018, que resultou em múltiplas cirurgias abdominais ao longo dos últimos anos.

Custódia e decisões judiciais

A permanência de Bolsonaro na Superintendência da PF depende agora de decisões da Justiça. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve analisar pedidos da defesa sobre as condições de detenção.

Caso eventuais solicitações de transferência por razões de saúde sejam negadas, ele vai seguir cumprindo a custódia em Brasília assim que receber o aval médico pós-queda.

Tags:

Claudio Birolini custódia policial decisões judiciais Jair Bolsonaro saúde do ex-presidente Traumatismo Craniano

x