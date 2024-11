Avião com destino ao Qatar faz pouso forçado no aeroporto de Salvador

O voo havia partido de Guarulhos, em São Paulo - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Uma aeronave da Qatar Airways realizou um pouso forçado na manhã desta sexta-feira, 15, no Aeroporto de Salvador, após enfrentar um problema técnico. O voo, que havia partido de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Doha, capital do Qatar, fez a manobra de emergência com segurança.

De acordo com informações da Salvador Bahia Airport, responsável pelo terminal aéreo, a operação foi conduzida sem riscos e não houve impacto sobre outros voos programados. A aeronave permanece no aeroporto da capital baiana enquanto a situação é resolvida. As infomações foram apuradas pelo g1 Bahia.

Em nota, a Qatar Airways confirmou que o pouso ocorreu devido a um problema técnico, embora os detalhes não tenham sido divulgados. A companhia também informou que está providenciando arranjos alternativos de viagem para os passageiros, garantindo assistência para que todos possam seguir suas conexões sem transtornos.