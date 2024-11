Travessia Salvador-Mar Grande tem intenso movimento neste feriado

Movimento de embarque deve continuar intenso durante toda a manhã - Foto: Divulgação | Astramab

Durante o feriado da Proclamação da República nesta sexta-feira, 15, a Travessia Salvador-Mar Grande opera com intenso movimento de embarque para passageiros que vão passar o fim de semana na Ilha de Itaparica e em outras localidades da região.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), os horários de partida estão sendo realizados a cada 15 minutos, quando normalmente ocorrem a cada 30 minutos. O movimento de embarque deve continuar intenso durante toda a manhã de hoje.

Atualmente, o sistema conta com oito embarcações em operação. A última saída de Salvador será às 19h30 e, de Mar Grande, o último horário de embarque será às 18h.

Leia mais

>> Ferry segue com fluxo intenso e espera na fila dura cerca de 4h

>> Feriado de Proclamação da República: confira o que funciona em Salvador



De Salvador para Mar Grande, o serviço funcionará das 6h30 às 19h30, com partidas a cada 30 minutos. Durante os horários de maior movimento, as embarcações sairão a cada 15 minutos. Já de Mar Grande para Salvador, o atendimento será das 5h às 18h, também com saídas a cada 30 minutos, e a cada 15 minutos quando houver maior fluxo de passageiros.

As tarifas variam de acordo com os dias da semana: de segunda a sábado, a passagem no sentido Mar Grande-Salvador custa R$ 8,60, enquanto aos domingos e feriados é R$ 11,60. No sentido oposto, de Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, a passagem é R$ 10,50 e aos domingos e feriados, R$ 13,50.

Catamarãs para Morro de São Paulo e Escunas

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo também registra grande procura, com previsão de lotação completa para todos os catamarãs que partem do Terminal Náutico da Bahia. Hoje, as saídas ocorrerão às 9h, 10h30 e 14h30, enquanto de Morro de São Paulo o primeiro catamarã parte às 11h30, com mais duas saídas programadas para 14h e 15h.