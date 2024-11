Ferry segue com fluxo intenso e espera na fila dura cerca de 4h

Espera para veículos, está entre 3h30 e 4h - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Assim como em todo feriado prolongado, motoristas que farão a travessia entre o Terminal de São Joaquim, em Salvador, e o Terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, enfrentam longas filas, desde as primeiras horas da manhã deste sábado, 15, para embarcarem no sistema ferry boat.

De acordo com Internacional Travessias, empresa que administra o transporte marítimo, a fila de espera para veículos, está entre 3h30 e 4h. Para pedestres, está moderado, com espera de 1h30 a 2h.