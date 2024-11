Vídeo: briga generalizada é registrada no terminal São Joaquim

Confusão foi registrada em vídeo - Foto: Reprodução

Uma briga generalizada foi registrada no Terminal São Joaquim do Ferry-Boat, em Salvador, na noite desta sexta-feira, 14, véspera do feriadão. De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), o tumulto teve início quando alguns pedestres tentaram furar a fila de embarque. A confusão foi registrada em vídeo, que circula nas redes sociais.

Segundo relatos, durante a confusão um homem chegou a tomar o cassetete de uma agente de segurança enquanto uma briga gereralizada acontecia no saguão de pedestres, com gritaria e empurra-empurra.

Em nota, a ITS (Internacional Travessias Salvador), responsável pelo Sistema Ferry-Boat, informou que a empresa "vem buscando ao máximo reduzir o tempo de espera dos passageiros nos terminais, realizando viagens extras e cumprindo todos os horários".

