Fluxo segue intenso no ferry e usuários esperam mais de 3h na fila

Assim como em todo feriado prolongado, mais uma vez, os usuários do ferry boat precisam ter muita paciência para aguardar horas de espera de fila itensa no sistema.

Segundo o Filômetro, da Internacional Travessias, o tempo de espera aproximado é de três horas. Segundo a empresa, cinco embarcações estão em operação: Dorival Caymmi; Maria Bethânia; Pinheiro; Anna Nery e o ferry Rio Paraguaçú.

A alta demanda acontece por causa do feriado desta sexta, 15, data em que se comemora Proclamação da República.

De acordo com a empresa responsável pela administração do sistema Ferry-Boat, durante o período de feriados prolongados é comum que o fluxo de pessoas seja três vezes maior. Por conta disso, o serviço, que transporta uma média de 15 mil pessoas e mais de dois mil veículos em dias úteis, deve passar a receber aproximadamente 45 mil pessoas e 6 mil automóveis.

Rodoviária

Na rodoviária o fluxo também é grande, mas a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) informa que ainda não há informações sobre a inserção de horários extras para o feriado.

A média de fluxo diário de passageiros entre embarque desembarque e circulantes diariamente no Terminal Rodoviário de Salvador é de aproximadamente 20 mil pessoas. Nesse feriado, estima-se uma espera de até 15% no movimento geral do Terminal Rodoviário de Salvador.

Entre os destinos mais procurados estão Aracaju, Maceió, Rio de Janeiro, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Recôncavo, Linha Verde, Juazeiro, Chapada Diamantina.

Saída da cidade pela estrada

No tráfego das rodovias, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Proclamação da República, que se estenderá até domingo, 17, com o objetivo de reduzir acidentes e fiscalizar o uso de cinto de segurança nas estradas federais.



Segundo a PRF, o foco está em prevenir infrações que possam comprometer a segurança dos viajantes.

As concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte esperam mais de 500 mil veículos nas estradas baianas, especialmente nas rodovias BA-099 e BA-093, principais saídas para o litoral norte e regiões do interior.

A previsão é que o fluxo mais intenso ocorra na quinta-feira, entre 17h e 19h, e na segunda-feira, 18, das 6h às 9h, durante o retorno à capital.

A VIABAHIA, que administra a BR-324, calcula um aumento de 8% no tráfego, concentrando o movimento na conexão Salvador-Feira de Santana. A expectativa de maior é para esta quinta-feira, 14, e para o domingo, 17, no retorno à cidade