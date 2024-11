Ferry-boat: na véspera de feriado, espera é de quase 4 horas em Salvador

Arquivo/Ilustrativa - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 14, a movimentação é intensa para o embarque no sistema ferry-boat, em Salvador. O dia marca a véspera do feriado da Proclamação da República, que será emendado com o final de semana.

O desejo de viajar rumo à Ilha de Itaparica e seguir para cidades do interior da Bahia, no entanto, deve ser alinhado com a paciência, já que o tempo de espera na fila para embarcar chega a 3h30, segundo a Internacional Travessias, empresa que administra o sistema ferry-boat.

A Internacional Travessiais apontou ainda que durante a manhã desta quinta, o sistema está operando com 5 ferries. As saídas estão ocorrendo de hora em hora e também alguns extras.

Além da saída de Salvador através do sistema ferry-boat, mais de 500 mil veículos devem trafegar pelas rodovias baianas administradas pelas concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte, entre quinta-feira, 14, e segunda-feira, 18. Os maiores fluxos serão na BA-099 (Estrada do Coco/Linha Verde) e no Sistema BA-093, trechos responsáveis pelas principais ligações entre a capital e as demais regiões do estado.