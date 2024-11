Ferry-Boat adota novas formas para comprar passagens

A pessoa pode comprar cartões de passagem utilizando a função de aproximação, ou utilizar o Bipay. - Foto: Internacional Travessias Salvador (ITS)

Mais duas formas de pagamento dos bilhetes de embarque para o Ferry-Boat pela Internacional Travessias Salvador estão em operação desde segunda-feira, 11 . Agora, uma pessoa pode comprar cartões de passagem utilizando a função de aproximação, ou utilizar o Bipay, aplicativo que gera um código QR para leitura e pagamento. Essa mudança foi feita visando agilizar o processo de compra e diminuir as filas.

O primeiro sistema tem por base a tecnologia EMV, cujas bandeiras aceitas para essa operação são Elo, Visa e Mastercard, que precisam estar habilitadas para a função de compra por aproximação. Para ter acesso ao embarque, o usuário só precisa encostar o cartão na catraca que, com a compra aprovada, lançará uma luz verde, liberando o acesso para a viagem.

O segundo método de pagamento é por meio da carteira digital Bipay. Para utilizar, o usuário precisa baixar o aplicativo no seu smartphone e fazer o carregamento de créditos. No momento do embarque, o passageiro apresenta o código QR do celular na catraca, que faz a leitura automaticamente e libera a passagem.

Pedestre

Segundo a Internacional Travessias Salvador, neste primeiro momento, apenas os pedestres poderão utilizar os novos meios de pagamento. Não estará disponível ainda para usuários em veículos, meia passagem, nem prioridades.

As duas formas de pagamento serão acrescidas às opções que o usuário já tem para fazer sua viagem. A bilheteria permanece disponível para quem deseja pagar no guichê, com um atendente, utilizando dinheiro, cartões ou pix. O Ferry Card também permanece normalmente.

Conforme informações da empresa, com os novos meios, o objetivo é agilizar o acesso das pessoas, tornar melhor e mais eficiente o fluxo nas catracas, simplificando as filas.

Em vigor

Tanto o EMV como o Bipay entraram em vigor segunda-feira, dia 11 de novembro, plenamente, para todos os horários. Porém, dias antes, desde quarta-feira (6), já chegou a ser aceito, em caráter experimental, em alguns horários. As equipes nos terminais foram treinadas para orientar o usuário sobre as novas formas de compra. Há também sinalização nos terminais que suspendem o serviço.