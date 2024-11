Eduardo Sterblitch questiona a própria sexualidade: "Muito livre"

Eduardo Sterblitch falou sobre a própria sexualidade - Foto: Divulgação | Globo

Eduardo Sterblitch surpreendeu com uma revelação envolvendo a própria sexualidade. O ator da Globo, que atualmente está no ar em Garota do Momento, disse que "nunca" experimentou relações diferentes, ou seja, com outros homens, mas fez um desabafo.

"Eu não tenho 100% de certeza de que sou hétero. Tenho quase certeza, porque nunca experimentei coisas diferentes disso. Então não consigo te dar certeza absoluta", garantiu o famoso no programa Papo de Segunda, do GNT.

Eduardo Sterblitch atualmente é casado com a atriz e artista plástica Louise D'Tuani.

O humorista comentou ainda que é uma pessoa livre e que chegou a questionar o terapeuta se poderia ser um homem gay. "Tenho um pensamento muito livre em relação ao que pode ser de mim. Não tenho certeza ainda do que eu sou, nem sexualmente falando. É uma coisa muito aberta. Já perguntei para o meu terapeuta se eu era gay", falou.

Francisco Bosco falou no programa que já experimentou relações homoafetivas para ter certeza de sua heterossexualidade. "Já peguei homens quando eu era mais jovem", confessou.

"Tinha alguma coisa que culturalmente me atraía. Então eu beijava na boca de língua. Uma vez tinha um homem que eu admirava muito e por alguns instantes achei que eu tinha me apaixonado por ele, e ele por mim. Até que ele foi na minha casa, e ali eu concluí que era hétero", declarou.