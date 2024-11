Eduardo Sterblitch revela como descobriu traição: "Fiquei muito mal"

Eduardo Sterblitch e a esposa Louise D' Tuani - Foto: Reprodução

Eduardo Sterblitch compartilhou uma experiência pessoal revelando um episódio de traição que viveu. O ator, que interpreta 'Sérgio' na série 'Os Outros', do Globoplay, abriu o coração ao lembrar do momento em que descobriu que sua então namorada mantinha uma relação com outra pessoa.

Posso abrir meu coração aqui? Estava dormindo na casa de uma namorada e lembro que fez um barulho no computador dela e acordei o com tudo ligadão, levantei para desligar. Eu realmente não fui no intuito de fuçar, não estava com nada disso na cabeça Eduardo Sterblitch

Eduardo Sterblitch | Foto: Reprodução | Gshow

Não é a primeira vez que Sterblitch compartilha questões íntimas no programa. Casado atualmente com a atriz e artista plástica Louise D'Tuani, o ator também falou sobre sua dependência emocional. “Sou dependente de todas as minhas relações. Preciso de uma âncora, mas não em forma de peso. É como uma raiz. Sei viver sozinho, mas prefiro não estar sozinho. Preciso desse apoio emocional para me sentir vivo”, afirmou ao programa 'Papo de Segunda'.