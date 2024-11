Feriado de Proclamação da República: confira o que funciona em Salvador

Alguns estabelecimentos funcionam com horário reduzido - Foto: Divulgação

Na próxima sexta-feira, 15, é comemorado o feriado nacional da Proclamação da República. Neste ano, é celebrado os 133 anos desde a época em que militares do exército retiraram Dom Pedro II do trono para pôr fim à monarquia do país.

Na data alguns estabelecimentos ficam fechados ou funcionam em horário reduzido, por isso reunimos alguns lugares e as alterações.

Confira:

Salvador Shopping e Salvador Norte: não terão alteração nos horários. Os shoppings permanecem abertos das 9h até às 22h.

Shopping Barra: com horário de funcionamento normal, o shopping funciona das 9h às 22h. Já os restaurantes, Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, estarão abertos a partir das 12h.

Shopping Paseo: o shopping funcionará das 9h às 21h, enquanto o cinema e a Academia Alpha Fitness dependem da programação estabelecida pelos locais.

Shopping Center Lapa: o shopping terá funcionamento especial. As âncoras funcionarão das 9h às 19h. As lojas e quiosques das 11h às 17h. A praça de alimentação das 11h às 19h e o Papai Noel estará no local para receber visitas das 12h às 18h. Já o cinema seguirá a programação do Cine Imperial.

Shopping Piedade: terá horário de funcionamento adaptado e fica aberto das 10h às 18h. A academia Smart Fit das 8h às 17h e a Clínica Seta das 7h às 12h. Já a Caixa Econômica estará fechada.

Parque Shopping Bahia: em Lauro de Freitas, o shopping abre normalmente das 10h às 22h. Já a Alameda Gourmet funciona das 11h às 23h. O cinema abre conforme programação da Cinépolis.

Shopping da Bahia: funcionamento normalizado das 9h às 22h e academia das 9h às 13h. Os bancos e a clínica não estarão abertos.