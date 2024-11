Vai ter feriado? Saiba quais são os feriados do mês de novembro

Woman checking the calendar - Foto: Reprodução / Freepik

Novembro traz uma série de feriados importantes no Brasil, começando com o Dia de Finados, em 2 de novembro, um momento de reflexão e homenagem aos que já partiram. Neste mês, os brasileiros também podem aproveitar a Proclamação da República, no dia 15, e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro.

Dia dos Finados

O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, é um feriado nacional que convida os brasileiros a refletirem sobre a vida e a memória dos que partiram. Neste dia, é comum que famílias visitem cemitérios para prestar homenagens aos entes queridos, levando flores e acendendo velas em seus túmulos, mas que nesse ano será em um sábado.

Proclamação da República

A Proclamação da República, celebrada no dia 15 de novembro, é um feriado nacional que marca a transição do Brasil de uma monarquia para uma república em 1889. Desde 1949, essa data é reconhecida oficialmente como feriado nacional, conforme estabelecido pela Lei Federal 662, do presidente Eurico Gaspar Dutra.

Em 2024, o feriado cairá em uma sexta-feira, proporcionando um final de semana mais longo.

Dia da Consciência Negra



O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é considerado feriado nacional em todo o Brasil desde a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 2023. Essa data homenageia Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência à escravidão, e é um momento importante para refletir sobre a luta contra o racismo e a promoção da igualdade racial. Em 2024, o feriado será em uma quarta-feira.

Próximos feriados de 2024:

Datas comemorativas em novembro de 2024

2 de novembro (sábado): Dia de Finados (feriado)

14 de novembro: Dia do Bandeirante

15 de novembro (sexta-feira): Proclamação da República (feriado)

19 de novembro: Dia da Bandeira

20 de novembro: Dia da Consciência Negra (feriado)

27 de novembro: Dia Nacional do Combate ao Câncer

Feriados em 2025

Em 2025, os feriados que caem em uma quinta ou segunda-feira proporcionam ótimas oportunidades para emendar com fins de semana, criando feriadões para descanso e lazer.

01/01/2025 (quarta-feira): Confraternização Universal

03/03/2025 (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo)

04/03/2025 (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo)

18/04/2025 (sexta-feira): Paixão de Cristo

21/04/2025 (segunda-feira): Tiradentes

01/05/2025 (quinta-feira): Dia do Trabalho

19/06/2025 (quinta-feira): Corpus Christi

07/09/2025 (domingo): Independência do Brasil

12/10/2025 (domingo): Nossa Senhora de Aparecida

02/11/2025 (domingo): Finados

15/11/2025 (sábado): Proclamação da República

20/11/2025 (quinta-feira): Dia da Consciência Negra

25/12/2025 (quinta-feira): Natal