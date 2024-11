Vídeo: aviões da Azul e Gol colidem em Aeroporto de Teresina

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 23 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois aviões das companhias aéreas Gol e Azul colidiram no pátio de taxiamento do Aeroporto de Teresina, no Piauí, na madrugada desta quarta-feira, 23. Com a batida, os voos das duas aeronaves foram cancelados.

De acordo com informações preliminares, enquanto acontecia o taxiamento, a aeronave da Azul colidiu a asa com a aeronave da Gol, que estava parada no pátio. Uma passageira da Azul presenciou o momento da colisão e rapidamente alertou os comissários de bordo.

A CCR Aeroportos, empresa responsável pela administração do aeroporto, informou que está investigando as causas do incidente.

Em nota, o Aeroporto de Teresina confirmou o ocorrido e disse que as causas serão investigadas pelas equipes do aeroporto e das companhias aéreas envolvidas.

“O Aeroporto de Teresina informa que foi registrada uma ocorrência envolvendo duas aeronaves no pátio de estacionamento de aeronaves na madrugada desta quarta-feira, 23. Ninguém ficou ferido. As causas serão investigadas pelas equipes do aeroporto e das companhias aéreas. Os voos da companhia Gol, com destino a Brasília, e da companhia Azul, com destino a Campinas, foram cancelados e os passageiros estão sendo remanejados para outros voos pelas companhias.”

