Adolescente que matou pais e irmãos quer falar com 'última irmã'

Mark Humiston, 42, e sua esposa Sarah, vítimas do ataque - Foto: Reprodução

Um rapaz de 15 anos, acusado de matar seus próprios pais e três irmãos, está proibido de entrar em contato com sua irmã caçula, única sobrevivente do massacre que ocorreu nos Estados Unidos. O jovem, que não teve identidade revelada, recebeu a ordem nesta terça-feira, 22.

O caso aconteceu na segunda-feira, 21. Os mortos foram identificados como Mark Humiston, 42, e sua esposa Sarah, revelou o portal NY Post. Todos os filhos do casal eram adolescentes.

A polícia chegou ao local do crime após diversas ligações ao serviço de emergência. O adolescente foi apreendido em flagrante.

“Parece ser um incidente familiar, um incidente de violência doméstica que envolve um jovem que está em sérios apuros e envolve armas de fogo”, disse disse o porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de King, Mike Mellis sobre os assassinatos, sem dar mais detalhes sobre um motivo específico.

O veredito final sobre o adolescente deve ser anunciado no final de semana.