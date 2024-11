Feriado deve levar mais de 500 mil veículos às rodovias baianas

Os maiores fluxos serão na BA-099 e no Sistema BA-093 - Foto: Divulgação

Mais de 500 mil veículos devem trafegar pelas rodovias baianas administradas pelas concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte, entre quinta-feira, 14, e segunda-feira, 18. Os maiores fluxos serão na BA-099 (Estrada do Coco/Linha Verde) e no Sistema BA-093, trechos responsáveis pelas principais ligações entre a capital e as demais regiões do estado.

A concessionária Litoral Norte prevê um aumento de aproximadamente 40% em comparação ao feriado de 2023, quando o feriado também foi prolongado. A expectativa é de cerca de 170 mil veículos, de quinta-feira, 14, a segunda-feira, 18, com maior movimentação na sexta-feira, 15, entre 17h e 20h; e no sábado, 16, entre 09h e 12h. Para o retorno, sentido Linha-Verde-Salvador, a previsão de fluxo mais intenso deve ocorrer no domingo (17), entre 16h e 20h.

Nas rodovias do Sistema BA-093, a previsão da Bahia Norte é também de um incremento de cerca de 5% na circulação, em relação ao mesmo período do ano passado. Cerca de 350 mil veículos devem passar pelas rodovias administradas pela concessionária, entre quinta-feira, 14, e segunda-feira, 18.

A previsão de fluxo mais intenso é na quinta-feira 14, véspera do feriado, entre 17h e 19h, e na segunda-feira, 18, essa intensidade deve ocorrer principalmente no início da manhã, entre 06h e 09h.

Para uma viagem segura, as concessionárias recomendam os motoristas a realizarem revisão prévia no veículo.