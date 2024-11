Fluxo de veículos na BR-324 deve aumentar 8% no feriado - Foto: Reprodução | Internet

O fluxo de veículos na BR-324 deve aumentar em 8% durante o feriado da Proclamação da República, celebrado nesta sexta-feira, 15. Segundo a ViaBAHIA, o movimento mais intenso na rodovia, que conecta Salvador a Feira de Santana, deve se estender ao longo do fim de semana.

Leia também

>> Audiência na Câmara discute renegociações de concessões rodoviárias

>> Jerônimo revela reunião com o DNIT sobre destino de rodovias federais

>> "Governo Federal assumirá obras emergenciais na BR-324", diz Rui Costa

A quinta-feira, 14, promete ser o dia de maior movimentação, com o deslocamento dos usuários em direção ao interior do estado. O fluxo também deve ser intenso na sexta-feira, 15, mas tende a ficar tranquilo no sábado, 16, voltando a se intensificar no domingo, 17, desta vez no sentido Salvador.

"A expectativa de um aumento no fluxo exige que redobremos a atenção com a segurança dos usuários. Nossas equipes estarão posicionadas estrategicamente para monitorar o tráfego e prestar assistência sempre que necessário," afirma Elio Nogueira, Supervisor de Operações da VIABAHIA. "Recomendamos que os motoristas se planejem, respeitem os limites de velocidade e estejam atentos à rodovia, principalmente nos horários de maior movimento."

Em caso de necessidade, o usuário pode acionar a VIABAHIA pelo telefone 0800 6000 324 para ocorrências na BR-324 e 0800 6000 116 para atendimentos na BR-116.