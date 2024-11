Metrô de Salvador tem funcionamento normal neste feriado

Estação Acesso Norte, em Salvador - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas vai operar em horário normal, das 5h à 0h, nesta sexta-feira, 15 de novembro, feriado do Dia da Proclamação da República. A informação foi divulgada em comunicado da CCR Metrô Bahia, empresa que opera o sistema.

No comunicado, a CCR Metrô Bahia ainda reforçou orientações do Embarque Consciente: aguardar sempre o desembarque do trem antes de embarcar, deixar os assentos preferenciais para quem precisa, bem como os elevadores, e descer a escada sempre usando o corrimão.

