Venezuela diz que atentado em Brasília representa “avanço do facismo”

Presidente emitiu nota de repúdio e solidariedade ao presidente Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governo da Venezuela, sob comando do presidente Nicolás Maduro, repudiou o ato terrorista na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite de quarta-feira, 13. Em mensagem, a gestão também prestou solidariedade ao presidente Lula (PT) após as explosões.

“A República Bolivariana da Venezuela expressa sua condenação contra os recentes atentados do dia 13 de novembro de 2024, ocorridos na Praça dos Três Poderes, na cidade de Brasília, que tem como objetivo estremecer a paz do governo e suas instituições, manifestando sua absoluta solidariedade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e todo o povo brasileiro”, disse o ministério das Relações Exteriores do país.

Para o governo venezuelano, o atentado cometido por Francisco Wanderley Luiz, conhecido como “Tiü França”, representa um “avanço da onda fascista e antidemocrática” difundida pela “extrema direita mundial”.

“Venezuela, fiel a seus princípios de irmandade e fraternidade, continua trabalhando para que nossa região seja uma zona de paz, e repudia qualquer tentativa que pretenda destruir a estabilidade e o bem-estar dos nossos povos e do mundo”, conclui a nota.

A relação entre o Brasil e a Venezuela estava estremecida após o não reconhecimento do presidente Lula (PT) da vitória de Maduro durante as eleições presidenciais no país. Com isso, o governo venezuelano convocou o embaixador do Brasil, Manuel Vadell, para retornar ao país.