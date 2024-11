Venezuela convoca embaixador a retornar ao país após falas de Amorim

Episódio representa uma nova crise diplomática entre os governos - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @nicolasmaduro

A Venezuela convocou nesta quarta-feira, 30, seu embaixador do Brasil, Manuel Vadell, para retornar ao país. A atitude é vista como uma forma de repúdio ao presidente Lula (PT), após as declarações do assessor especial Celso Amorim sobre o país.

No comunicado, o governo venezuelano afirmou que as falas de Amorim, foram “intervencionistas e grosseiras", além de representar uma “quebra de confiança” entre os países.

"Amorim tem se comportado mais como um mensageiro do imperialismo norte-americano e se dedicado, de maneira impertinente, a emitir juízos de valor sobre processos que são responsabilidade exclusiva dos venezuelanos e de suas instituições democráticas", diz o comunicado.

Em audiência na Câmara dos Deputados, na terça-feira, 29, o assessor especial afirmou que o governo brasileiro enfrenta um “mal-estar” nas relações bilaterais.

“Há um mal-estar hoje, eu torço para que isso desapareça, mas vai depender de ações”, disse.

A fala do assessor refere-se às eleições venezuelanas, tema central do debate no Legislativo. Além disso, o governo Lula (PT) também insiste na necessidade de apresentação das atas eleitorais, para comprovar a vitória de Nicolás Maduro como presidente do país.

Além de chamar de volta o diplomata que está em Brasília, o governo venezuelano também convocou o representante de negócios do Brasil para dar explicações.