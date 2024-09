Celso Amorim está ‘chocado’ com revogação da custódia de embaixada

Celso Amoriassessor especial da Presidência da República - Foto: Ludovic Marin / AFP

O assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, declarou que se chocou com a decisão da Venezuela de revogar a custódia do Brasil sobre a embaixada da Argentina em Caracas.

Através do Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro declarou que recebeu “com surpresa” a comunicação da revogação da custódia da embaixada e avisou que representará o país até que Buenos Aires escolha outro país para exercer a função.

“De acordo com o que estabelecem as Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e sobre Relações Consulares, o Brasil permanecerá com a custódia e a defesa dos interesses argentinos até que o governo argentino indique outro Estado aceitável para o governo venezuelano para exercer as referidas funções”, declarou o Itamaraty em comunicado.

“O governo brasileiro ressalta nesse contexto, nos termos das Convenções de Viena, a inviolabilidade das instalações da missão diplomática argentina, que atualmente abrigam seis asilados venezuelanos, além de bens e arquivos”, completou.

Brasil e Colômbia ainda tentam encontrar uma solução para a crise aberta desde a reeleição de Nicolás Maduro, contestada pela oposição e por organismos internacionais.