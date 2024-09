Governo divulga 1.624 vagas temporárias para educadores na Bahia

As oportunidades foram divulgadas no Diário Oficial de sexta-feira, 7 - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

O Governo da Bahia abriu um processo seletivo para contratação de 1.624 profissionais da educação em diversas cidades do estado. As oportunidades foram divulgadas no Diário Oficial de sexta-feira, 7.

As inscrições deverão ser feitas pela internet [clique aqui para acessar o site oficial], entre 12 de setembro e 2 de outubro. As oportunidades são para diversas cidades da Bahia, como Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Serrinha, Teixeira de Freitas e Guanambi.



Todas as contratações são em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e os profissionais trabalharão entre 20h e 30h semanais. O prazo do contrato é de 36 meses e pode ser prorrogado por igual período.

Confira os profissionais que podem se inscrever:

Cuidador educacional

Quantidade de vagas: 509

Carga horária: 30h

Intérprete de libras

Quantidade de vagas: 173

Carga horária: 20h

Instrutor de libras

Quantidade de vagas: 78

Carga horária:

Brailista

Quantidade de vagas: 101

Carga horária: 20h

Técnico de atendimento educacional especializado – AEE

Quantidade de vagas: 763

Carga horária: 20h

As provas serão realizadas no dia 17 de novembro deste ano, nas seguintes cidades: Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Bom jesus da Lapa, Caetité, Eunápolis, Feira de Santana, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Macaúbas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santa maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

A data prevista para homologação do processo é em 17 de janeiro de 2025.