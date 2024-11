Explosões nos Três Poderes deixam um morto e um carro incendiado

Local foi cercado de policiais e o prédio da Corte foi evacuado devido ao caso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Duas explosões na Praça dos Três Poderes deixaram um morto e um carro incendiado na noite desta quarta-feira, 13. O acidente aconteceu no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O local foi cercado de policiais e o prédio da Corte foi evacuado devido ao caso. A situação será investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Até o momento, não há informações sobre a causa da explosão.

Em nota, o STF diz que os "servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela".

"Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", diz o comunicado.



Segundo o jornal O Globo, após a explosão, um corpo foi encontrado foi encontrado nas proximidades da Corte. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, houve um "autoextermínio com explosivo".

Com isso, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) iniciou uma varredura no entorno do Palácio do Planalto. Na ocasião, o presidente Lula (PT) não estava no Planalto, conforme o periódico.

