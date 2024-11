Presidente do STF diz não ceder a políticas autoritárias de fora

Barroso afirma que a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, não terá resultados em assuntos diplomáticos Brasileiros. - Foto: Reprodução | TV Justiça

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), disse na manhã desta quarta-feira, 13, que não vê com bons olhos uma possível ascensão de uma nova onda de autoritarismo mundial. Ele ressaltou que o STF "resistirá a qualquer ímpeto autoritário importado de qualquer lugar do mundo".

Barroso afirmou que a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, não terá resultados em assuntos diplomáticos brasileiros. Além disso, o presidente da corte elogiou o sistema diplomático no Brasil.

Trump é o novo líder de extrema direita que venceu as eleições norte-americanas. Ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) são politicamente aliados. Logo após o candidato estadudinense vencer, o ex-presidente brasileiro afirmou o pedido de devolução de seu passaporte ao STF, para marcar presença à posse de Trump no dia 20 de Janeiro.

Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, acompanhou a apuração dos votod em Mar-a-Lago, na Flórida, ao lado de Donald Trump.

Sendo questionado sobre um "perigo autoritário", o presidente do STF afirmou que não vê uma real ameaça à democracia brasileira. “Existe a maior normalidade institucional no país, uma relação boa entre os Poderes. Eu tenho uma boa relação com o presidente do Senado, da Câmara. Acho que o Brasil vive uma normalidade institucional com as divergências naturais de uma vida democrática”, disse Barroso.