Após explosões, Lula mantém agenda e se silencia sobre caso

Petista manteve a sua agenda presidencial e usou as suas redes sociais para comentar sobre assuntos da área economia - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Lula (PT) ainda não se manifestou sobre as explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília, registrada na noite de quarta-feira, 13, que resultaram na morte de um homem e deixou um carro incendiado.

O petista manteve a sua agenda presidencial e usou as suas redes sociais para comentar sobre assuntos da área economia e publicou fotos do encontro com os embaixadores da Argentina, Argélia, Paquistão, República da Coreia, da Guiana, da Namíbia e do Panamá.

Antes de embarcar para o G20, recebi embaixadores para a apresentação de cartas credenciais no Brasil. O Embaixador da Argentina, Guillermo Daniel Raimondi, Embaixador da Argélia , Abdelaziz Benali Cherif, Embaixador do Paquistão, Murad Ashraf Janjua, e o Embaixador da República… pic.twitter.com/4EWbZhcdAS — Lula (@LulaOficial) November 14, 2024

Em contrapartida, outros chefes de Poderes, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e parlamentares comentaram sobre a ação e repudiaram o atentado cometido por Francisco Wanderley Luiz, conhecido como “Tiü França”, que morreu durante as explosões.

Aliados do presidente dizem que o silêncio momentâneo se deve ao fato de ele não considerar necessário se manifestar no momento, segundo jornal Folha de S.Paulo.

Durante o ato, o presidente Lula (PT) não estava no Planalto, e sim, na Alvorada ao lado do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.