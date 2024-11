Barroso desabafa após atentado em Brasília: "Perdemos a luz"

Barroso se manifesta sobre atentado em Brasília - Foto: José Cruz | Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, lamentou, nesta quinta-feira, 14, o atentado com explosivos, na quarta, 13, que culminou na morte de Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos.

Barroso fez questionamentos e alertou para a gravidade do episódio. O presidente da corte disse ainda que o caso sinaliza para uma realidade em que as pessoas tentam "deslegitimar as instituições.

"No curso das apurações, nós precisamos, como país e como sociedade, fazer uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo entre nós. Onde foi que nós perdemos a luz da nossa alma afetuosa, alegre e fraterna para a escuridão do ódio, da agressividade e da violência?", questionou o presidente do Supremo, que continuou.

"A gravidade do atentado nos alerta para a preocupante realidade que persiste no Brasil. A ideia de aplacar e de deslegitimar as instituições, numa perspectiva autoritária e não pluralista de exercício do poder inspirada pela intolerância, pela violência e pela desinformação", pontuou Barroso.

Francisco Wanderley Luiz arremessou artefatos explosivos na frente do Supremo Tribunal Federal, mas acabou atingido. Seu corpo foi retirado na manhã desta quinta, 14.