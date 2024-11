“Ele queria matar Moraes”, diz ex-mulher de autor das explosões

Espelho em casa alugada por homem que detonou explosivos - Foto: TV Globo/Reprodução

A ex-mulher de Francisco Wanderlei Luiz, autor das explosões na Praça dos Três Poderes na quarta-feira, 13, relatou a agentes da Polícia Federal que ele “queria matar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e quem mais estivesse junto na hora do atentado”.



Leia mais

>> “A segurança falhou”, diz Otto após explosões em Brasília

A declaração foi registrada informalmente pela PF e ela está sendo conduzida à delegacia para formalizar todas as declarações em depoimento formal.

Daiane detalhou ainda que Francisco chegou a fazer e compartilhar pesquisas no Google para planejar o atentado. Ele fazia parte de grupos radicais — e a PF investiga os laços dele com outras pessoas.



Leia mais

>> Moraes se pronuncia após explosões no STF: “Não é um fato isolado”

Ainda conforme ela, ao receber os registros das pesquisas feitas pelo ex-marido, Daiane questionou: "Você vai mesmo fazer essa loucura?".

Francisco foi candidato a vereador em 2020 pelo PL de Santa Catarina, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e era conhecido por publicar ameaças contra ministros do STF, políticos e outras figuras públicas nas redes sociais. Segundo um informe da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), obtido com exclusividade pelo GloboNews.

A PF também encontrou, no Distrito Federal, inscrições no espelho da casa ocupada por Francisco relacionadas aos eventos de 8 de janeiro. No espelho casa que alugou em Brasília, Francisco escreveu:

"DEBORA RODRIGUES, Por favor não desperdice batom. Isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua de merda se usa TNT."

Segundo informações da PF, a mensagem é uma referência à Debora Rodrigues, presa em 2023 após ser identificada pela PF por ter vandalizado a Estátua da Justiça com a inscrição "Perdeu, Mané".