“A segurança falhou”, diz Otto após explosões em Brasília

Otto criticou segurança do Congresso Nacional - Foto: Marcos Oliveira / Ag. Senado

O senador Otto Alencar (PSD) acredita que um rigor maior na segurança do Congresso Nacional poderia impedir o episódio da noite de quarta-feira, 13, quando um homem se explodiu na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

O parlamentar baiano disse que a vítima da explosão já havia postado ameaças contra políticos e membros do Supremo Tribunal Federal (STF) e não deveria transitar livremente nas sedes dos poderes.

“Falhou sim a segurança, tanto a Polícia Legislativa, tanto da Câmara quanto a do Senado. Porque ele já tinha postado ameaças várias vezes e inclusive frequentou o gabinete de um deputado de Santa Catarina, que ele conhece. Esse cara postou várias ameaças. Ele poderia ter entrado no estacionamento do Senado ou da Câmara e explodido lá dentro e matado mais pessoas”, criticou Otto em entrevista à Rádio Sociedade na manhã desta quinta-feira, 14.

O homem foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, e usava o codinome Tiu França nas redes sociais. Ele morava em Rio do Sul (SC) ,foi candidato a vereador no município em 2020 pelo PL e já postou fotos no plenário do STF e no interior do Congresso.

As sessões plenárias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal foram encerradas logo após as explosões e estão fechadas na manhã desta quinta.